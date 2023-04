Promueven el desarrollo de proyectos tecnológicos

Ciudad Juárez.- Universitarios realizaron en Ciudad Juárez por primer vez How to Dev, un evento para apoyar el desarrollo e innovación de proyectos con base en la algoritmia.

How to Dev fue organizado por Club de Algoritmos DAH (Development and Algorithmic Hub, por sus siglas en inglés), que reunió a estudiantes de los diferentes institutos y carreras de la frontera, quienes presentaron sus proyectos en distintas ramas de la tecnología en el en el Centro de Inteligencia Artificial.

PUBLICIDAD

“Lo que estamos creando es ese espacio para personas que tienen la inquietud de innovar y de crear nuevas cosas, para que no se encuentren solos y con sus propias ideas, sino que se pueda expandir y abrir ideas a otras personas”, dijo Hamlet Solano Díaz, miembro y organizador de DAH.

Hamlet tiene 20 años y es estudiante de la carrera de Sistemas Computacionales en el Instituto de Ingeniería y Tecnología (ITT), de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), y trabaja como programador en varias empresas.

Contó que junto a otros tres compañeros que conoció en la carrera decidió formar DAH, con la que pretende crear lazos para que sea una organización a futuro que atraiga talentos en la ciencia de la algoritmia a esta frontera y crear redes con otros programadores de los diferentes institutos que se dediquen a la enseñanza de la creación, innovación y la tecnología.

Luego de conectarse con otros programadores de los diferentes institutos que conoció en los concursos de algoritmia que se realizan en este país, surgió la idea de hacer un concurso y un evento en esta ciudad.

“Los coordinadores que estamos haciendo esta organización nos dimos cuenta que cuando nosotros queríamos participar veíamos los intercambios que se hacen en UTEP y en México, y pensamos: ‘¿por qué esa necesidad de tener que salir de aquí?, ¿por qué hay tanta fuga de talento en Ciudad Juárez, cuando hay un talento inmenso y se está escapando?’”, expresó Hamlet.

Talento en el norte del país

Agregó que buscan organizar más eventos como How to Dev para atraer programadores de otros estados de la república, para que empresas extranjeras conozcan el talento en desarrollo e invocación que hay al norte del país.

Al evento acudieron personas del Instituto Tesla, del Instituto tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) y de la UACJ, quienes expusieron sus diferentes proyectos.

En el centro se instalaron diversos módulos en los que decenas de estudiantes mostraron sus proyectos de creación e innovación.

En el evento también se tuvo un concurso para programadores con una bolsa de más de 24 mil pesos, que constó de tres unidades Monitor Gamer Curvo Samsung, tres teclados Logitech mecánicos con retroiluminación para juegos y tres tarjetas de Amazon.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx