Promueven el amamantar para alimentar y dar amor

Ciudad Juárez.- Por cinco años NaSer Acompañamiento Perinatal y Clínica de Lactancia ha promovido el amamantamiento de los bebés mediante pláticas gratuitas para padres y madres que están en la espera de su hijo.

La doctora Karla del Bosque, quien tiene una certificación en lactancia materna por International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC), mencionó que en las pláticas se explican los beneficios que tiene la lactancia para los hijos, las madres, y sobre qué hacer cuando se regresa al trabajo luego de dar a luz.

Explicó que la leche materna disminuye en los bebés los riesgos de enfermedades alérgicas como asma, dermatitis utópica, de cáncer infantil; además durante la adultez disminuye el riesgo de diabetes mellitus y problemas cardiovasculares, y en las madres reduce las probabilidades de padecer cáncer de seno, cáncer de ovario y osteoporosis, entre otras.

“Lo que a mí me parece importante también, y que no se menciona, es que beneficia la economía de la familia, porque no se gasta en comprar sucedáneos de la leche materna, que son caros y en ocasiones están contaminados o los tienen que retirar del mercado”, dijo la experta en el tema.

Agregó que mientras los bebés sean amamantados se enfermarán menos, lo que disminuirá la ausencia de los padres en los trabajos, por lo que el beneficio también es para los empleadores, a quienes les afecta la ausencia del personal.

Dijo que algunas madres piensan que es una dificultad trabajar y amamantar a sus hijos, sin embargo, en los círculos se les orienta con los métodos para hacer un banco de leche, y sobre los derechos que tienen como trabajadoras para no interrumpir la lactancia.

El próximo mes inician los círculos presenciales gratuitos sobre varios temas como el de lactancia, posparto y uno exclusivo para padres.

El sábado 1 de abril se llevará a cabo el de lactancia materna, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. El círculo de papás será el jueves 13 de abril de 6:00 de la tarde a 8:00 de la noche, y el de posparto se realizará el 29 de abril de 1:00 a 3:00 de la tarde.

Además durante este mes se llevarán cursos virtuales, con los temas de depresión posparto, banco de leche y lactancia desde el embarazo.

NaSer está ubicado en la calle Centeno, 7704, en la colonia Granjero.

Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 856-9915.

