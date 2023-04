Promueven círculos de lactancia materna

Ciudad Juárez.— Claudia Jazmín Meza Ruiz, de 31 años, quien tiene dos hijos que ha amamantado hasta la fecha, acude desde hace cuatro años a los círculos de lactancia materna gratuitos que organiza NaSer Acompañamiento Perinatal y Clínica de Lactancia.

Claudia contó que cuando estuvo embarazada de su hija siguió lactando a su niño que tenía dos años de edad, a diferencia de su madre que no quiso amamantar a sus hijos.

“Una se va por lo que dice la mamá o la abuelita, pues son su círculo cercano, pero porque mi mamá diga que no podía, yo no debo creer que tampoco podría ser mamá lactante. De mi niño los mitos me invadían, pero ya cuando era más grande y estaba embarazada de la niña pensé que ya estaba informada y sabía que podía seguir lactando, a pesar que en mi familia me dijeron lo contrario”, manifestó Meza Ruiz.

Mencionó que no es común que sus hijos se enfermen debido a las bondades de la leche materna. “Ellos no se enferman ni del estómago, o de fiebre, es muy extraño, y en invierno es raro que les dé una infección, incluso cuando les tocan las vacunas que a algunos niños les da fiebre, pues a ellos no les da”, dijo la entrevistada.

Karla del Bosque Rodríguez, quien es médica cirujana y es consultora de lactancia certificada internacional, dijo que NaSer es un espacio donde las mujeres se apoyan por medio de experiencia para que la lactancia perdure el mayor tiempo posible.

“Es un espacio en donde vienen las mamás, platican, se acompañan; es un grupo de apoyo entre madres y es otra parte importante para continuar la lactancia, no es sólo por parte del profesional de salud, sino también del apoyo entre madres lo que hace que las lactancias duren”, señaló la experta en lactancia Karla del Bosque Rodríguez.

Explicó que de este tema ya hay estudios en los que se señala que en todas las comunidades debe haber grupos de madres para que la lactancia sea por tiempo prolongado.

La leche materna cambia los compuestos de acuerdo con lo que el niño vaya necesitando según su edad, pero nunca deja de ser nutritiva, por eso, a partir de los seis meses de vida se les integran los alimentos sólidos.

“Todo el primer año requiere de alimentación y de nutrientes, y pasado el año el niño ya debe estar adaptado al alimento familiar, y entonces, los alimentos pasan a ser el primer lugar y la leche el segundo, pero de ahí en adelante sigue siendo nutritiva y aporta mucho más que la leche de vaca (…), pero la leche materna sigue siendo para los niños, hasta la edad que quieran destetar”, expuso la experta.

Nutrientes y anticuerpos

Detalló que la leche materna contiene proteínas, grasas, carbohidratos y tiene un alto contenido de anticuerpos y de agentes inmunológicos que van a seguir protegiendo al niño.

Recomendó amamantar un mínimo de dos años, seguir con una buena alimentación, y además es importante que cuando se retire la lactancia no se pierda la conexión con el hijo debido a que para ellos es una protección y un consuelo, por lo que se debe enseñar otras maneras de vinculación, que pueden ser mediante de los juegos y la diversión.

“A las pláticas acuden mamás con niños recién nacidos y mamás que ya tienen hasta tres años o cuatro años lactando, en entonces cuando la que recién llega aprende sobre los beneficios que aporta seguir amamantado, y de cómo lo ha hecho la otra compañera, así se dan cuenta que sí se puede continuar con la lactancia por más tiempo”, expuso la consultora.