Promueven buena atención a los hijos

La falta de atención a los hijos es un problema que sigue afectando a las familias de colonias del norponiente como Anapra, en donde es común que los hijos no tengan la atención adecuada porque sus padres están trabajando, lo que afecta a los menores en su desarrollo y en aspectos como el aprendizaje, informó Linabel Sarlat, directora de Las Hormigas, organización no gubernamental que trabaja en ese sector de la ciudad.

Como alternativa para abatir este problema, indicó, se trabaja en promover una mejor atención a los hijos impartiendo talleres a los padres de familia, especialmente a quienes dedican mucho tiempo al trabajo, para que le dediquen más tiempo de calidad a sus descendientes.

Sarlat destacó que en Las Hormigas no se trabaja solo con los niños, aunque son el enfoque principal de los programas de la institución, pues se busca que los papás participen en un proceso de terapia para mejorar la atención de sus hijos, ya que de ellos depende mucho que el niño avance o retroceda en su desarrollo.

“Se trata de inculcarles a los niños que son paz y amor, pero si los padres llegan del trabajo con problemas y se desquitan con ellos, si no los apoyan, el menor se va para atrás en su proceso de aprendizaje y desarrollo; ante eso, de poco sirve el trabajo que se haga en Las Hormigas por los niños”, expresó.

“Tenemos un megaproblema con estas situaciones por los papás no tienen el tiempo para sus hijos y estos no vienen a los talleres, se quedan solos en su casa, mientras que los padres van a trabajar, es lo peor que les puede pasar”, señaló.

Dijo que con los talleres que se imparten en Las Hormigas buscan que los papás se involucren más con los niños, pues no hacerlo se refleja en su crecimiento como persona ante los demás.

Derivado de esa situación, indicó, el niño no aprende porque tiene bloqueos emocionales y estos le impiden aprender.

Explicó que otro problema que tienen es el de lenguaje y no es por problemas neuronales, es porque no le dan el tiempo los papás, están ausentes, no lo atienden y es ahí cuando en Las Hormigas los invitan a los talleres de terapia para que corrijan el trato que le dan al menor.

Sarlat comentó que los padres en esta situación son convocados a través de los mismos colonos del sector, quienes se pasan la voz unos a otros de los programas de trabajo que tienen en esta organización para ayudar a mejorar la convivencia en la familia.

“La terapia es la manera perfecta para un buen resultado en la relación de los padres con sus hijos y el desarrollo de estos”, agregó.