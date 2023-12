Promueve casa cultural XEspacio YC práctica del inglés

Ciudad Juárez.- Para promover lugares de reunión en donde las personas puedan practicar otro lenguaje distinto al de origen, la casa cultural XEspacio YC, organizó un grupo conversacional del idioma inglés.

Felina Carreón Díaz, instructora del grupo, dijo que con esta actividad se pretende abrir espacios de reunión comunitarios de convivencia para las personas que tengan la intención de practicarlo.

“Pretendo crear un espacio en donde las personas de cualquier nivel, incluso si ya saben inglés puedan convivir dentro de un espacio comunitario, como en este caso el XEspacio YC”, dijo Carreón Díaz.

Explicó que la idea surgió luego de un viaje que realizó a la ciudad de Guadalajara, en donde hay varios grupos conversacionales que se desarrollan de esa manera, y al regresar a la frontera se dio cuenta que no había este tipo de lugares.

“La intención de los espacios no era dar clases de inglés, sino reunir gente interesada en el lenguaje, entonces, estos espacios no se limitaban solo a este idioma, también había personas que iban de visita y hablaban en francés, que es algo muy importante porque no se limita a que una persona tenga que ir cada semana o que haya tareas, sino que puedan reintegrarse cada vez que gusten”, detalló.

A muchos de estos espacios también acudían maestros que intercambiaban las formas de dar clases, a compartir concejos, algunos solo iban a socializar, mencionó.

“Me gustaría integrar a futuro con otros lenguajes, incluso hacerlos especiales, la idea es que esto no sea de una sola vez, sino que se pueda reunirse en el espacio cada semana, platicar, realizar juegos o para convivir, pero todo dentro de un ambiente en donde se practicó un lenguaje que no sea el propio”, expuso el entrevistado.

Fue ayer, a las 7:00 p.m. que se realizó por primera vez de manera gratuita una sesión experimental para convivir y conversar en inglés en la casa cultural XEspacio YC, y en la cual también se aceptaron sugerencias, para luego continuar con el proyecto.

Para enero el próximo año se pretende continuar con esta actividad abierta para quienes solo tengan la intención de conocer el idioma, sin importar que lo hayan aprendido, ya que también se hablará en español.

Los interesados en conocer este proyecto comuníquese por medio de la página de la casa cultural XEspacio YC, también al teléfono (656) 581 -73-14.

