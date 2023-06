Los promotores de la revocación de mandato en Juárez nunca acudieron a capacitarse en el uso de la aplicación móvil para el registro de firmas requeridas por el Instituto Estatal Electoral (IEE), comentó en días pasados el consejero electoral del IEE, Yuri Zapata Leos.

“Creo que es un tema de capacitación de los promoventes. Nosotros les entregamos el material y no han venido a ninguna capacitación. Convocamos a capacitaciones y está a disposición de cada uno de los promoventes para que sepan cómo se usa y se avoquen a solicitar el apoyo con vecinos”, dijo el funcionario electoral luego de que el promotor del instrumento de participación ciudadana en Juárez, José Luis Olivas Salgado, se desistió a inicio de semana argumentando problemas en el uso de la herramienta móvil.

PUBLICIDAD

Zapata Leos, por su parte, insistió en que “algunos de los promoventes no se capacitaron”, en específico los de Juárez y de la diputación del Distrito 10 local.

En tanto, el único proceso de revocación que ha acumulado firmas desde el 30 de mayo es en el municipio de Práxedis G. Guerrero, con 89 apoyos, lo que representa el 6.59 por ciento de las afiliaciones requeridas.

Olivas Salgado aseguró que hay fallas en la aplicación para la recolección de firmas que avalen el ejercicio.

“Venimos a reunirnos con el alcalde para informarle que la revocación de mandato siempre no la vamos a llevar a cabo porque la firma electrónica para poder realizar no es la adecuada, el papel nos lo negaron, entonces vemos que el Instituto Estatal no está siendo muy legal con nosotros”, dijo.

Además del desistimiento, la representación de Morena en el IEE impugnó los ejercicios consultivos en Juárez, Práxedis G. Guerrero y la diputación del Distrito 10 local.

Morena impugnó las resoluciones del Consejo Estatal con claves EE/CE67/2023, IEE/CE70/2023 y IEE/CE68/2023 por los que se aprobó el inicio de los instrumentos de revocación de mandato.