Promete ‘El Caballo’ bajar tarifas de agua

Cortesía / El empresario juarense Rodolfo ‘El Güero’ Martínez acompañó al apirante a la gubernatura

Ciudad Juárez— Durante la gira por esta frontera de “El Caballo”, Alfredo Lozoya, candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano (MC), contó con el acompañamiento del empresario juarense Rodolfo “El Güero” Martínez, y juntos dedicaron todo un día a “apapachar” a los representantes del partido de los distritos federales 01, 02 y 03, se informó ayer a través de un comunicado.

En un evento con la estructura territorial del MC en el fraccionamiento Praderas de los Oasis, situado en el sur de la ciudad, Lozoya lanzó la propuesta de bajar la tarifa al consumo de agua, instalando generadores de energía solar que abaratarán los costos de extracción.

“El Güero” Martínez y Rocío Sáenz Ramírez, candidata a diputada federal por el distrito 02, ambos presentes en el parque del fraccionamiento, fueron testigos de esta iniciativa que revertiría los constantes aumentos de dicho servicio durante los últimos cinco años.

“El Güero” presentó al candidato ante unos 500 coordinadores de zona y presidentes de secciones militantes del MC.

“De la mano con Alfredo lo vamos lograr, es una persona que cumplió con su plan de gobierno con hechos, no anduvo de hablador. Me siento muy orgulloso de ser su amigo y creo que con él vamos a tener un gran respaldo. Siempre me van a ver con ustedes, con la puerta y el corazón abiertos. Próximamente vamos a darle con todo, cuando pueda presentar mis iniciativas… porque por el momento estoy impedido por la ley… En Juárez vivimos más gente buena en comparación con la bola de cochinos que están allá afuera”, expresó Martínez.

Residentes de Los Kilómetros, Anapra, Ampliación Felipe Ángeles, Campesina, Granjas de Chapultepec y Libertad, entre otras, se congregaron en el mismo evento de la campaña del alcalde de Parral con licencia, hoy candidato a gobernador por nuestro estado.

En una reunión anterior en la colonia Enríquez Guzmán, también en el sur de la ciudad, la estructura del partido también fue “apapachada” por los candidatos del MC.

Martínez acompañó a los candidatos a diputados federales 01, Óscar Omar Palacios, y del 02, Sigifredo González Varela.