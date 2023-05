Promedio de excelencia lo lleva a UTEP

Ciudad Juárez.- Desde que estaba en segundo semestre, Raúl Rogero Landeros, alumno del Centro de Estudios Tecnológicos e Industriales (CETIS) número 61, empezó a trabajar para poder pagarse sus clases de inglés y prepararse arduamente para cuando llegara a quinto, poder aplicar para la beca de excelencia de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Ahora tiene 18 años, está en sexto semestre y ayer fue citado en su escuela sin que supiera el por qué, pero delante de sus compañeros recibió la sorpresa de que se ganó la beca, la cual le fue entregada por personal de UTEP.

PUBLICIDAD

“Yo me di cuenta desde segundo semestre, vi los requisitos que UTEP tenía, desde ese momento empecé a esforzarme para tener las mejores calificaciones, aprender inglés y trabajar mucho para reunir los requisitos, cuando estaba en quinto empecé a aplicar y hacer los trámites, ya tenía todo lo que necesitaba”, comentó.

Durante estos dos años, Raúl trabajó, estudió inglés y continuó con su bachillerato sin bajar su promedio de 9.7, narró.

“En la escuela no fallaba en nada, mi promedio era excelente, mis trabajos eran perfectos, me entregué completamente al estudio, a aprender inglés y a trabajar para poder seguir estudiando. Para quinto semestre ya tenía más problemas financieros y ya no podía estudiar, y lo que hice fue una modalidad llamada educación dual, en la cual yo puedo trabajar y estudiar; actualmente trabajo de administrador en una compañía y estudio al mismo tiempo”, comentó.

El padre es comerciante y su mamá trabaja en una industria maquiladora.

Ayer Irma Canull, del departamento de vinculación del CETIS, lo citó diciéndole que tenía que acudir porque había problemas para que pudiera graduarse, pero eso fue sólo el pretexto para darle la sorpresa.

“Estaba muy emocionado, me sentí orgulloso y volvió la esperanza completamente a mí porque ya no era un sueño sino una realidad. Estaba el profe Acaz, que ha sido una persona que me ha apoyado para seguir adelante; la maestra Irma Canull, que me ayudó a estudiar en la modalidad dual; y mis compañeros, algunas de mis amigas vivieron conmigo lo que parecía un sueño muy lejano y ahora también estaban muy emocionadas y fue muy bonito”, continuó.

German López, director del área de reclutamiento de UTEP, quien realizó la entrega, dijo que se trata de la beca de excelencia, la cual cubre 5 mil dólares anuales al estudiante seleccionado, es decir, 20 mil dólares por toda su carrera. Raúl eligió Ingeniería Civil.