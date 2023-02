Proliferan terrazas clandestinas

Ciudad Juárez.- Lo que para algunos ciudadanos representa horas de diversión y relajamiento, para otros se vuelve una pesadilla, ya que viven cerca de terrazas o salones de reuniones que se ubican en fraccionamientos y donde los fines de semana se organizan fiestas.

“Tenemos vidrios más gruesos, bardas, pero nuestras ventanas dan hacia las terrazas. Cuando llevan grupos no hay poder que los detenga, y no nomás es el ruido, están sin estacionamiento, se estacionan en las casas de nosotros y las drogas… se salen a drogar afuera”, dijo Carmen Hernández, quien vive en el fraccionamiento Cerrada Turquesa, donde alrededor hay varios salones de este tipo.

La proliferación de terrazas o jardines “clandestinos” surgió durante la pandemia de Covid-19, y a la fecha vecinos de la avenida Valle del Sol estiman que en toda la ciudad hay 2 mil jardines de eventos, mientras que la Dirección General de Protección Civil del Municipio tiene detectados 300, a través de las redes sociales.

Sólo promesas de sanciones

Las terrazas donde se realizan fiestas o reuniones operan hasta altas horas de la madrugada, con la música a alto volumen o grupos en vivo, además sin estacionamiento, lo que provoca que los invitados invadan los espacios de los residentes del lugar y en ocasiones en las madrugadas hay pleitos en la calle entre los mismos asistentes, reportan los vecinos de estos sitios.

A pesar de que la operación de estos lugares ya es de conocimiento de las autoridades, hasta el momento no se puede hacer nada para controlarlos debido a los huecos en las leyes, aseguró Javier Tomás, presidente del Comité de Vecinos del fraccionamiento María Isabel.

Los directores de Ecología y Protección Civil realizan acciones dentro de su competencia, tales como aplicar multas o invitar a los propietarios de estos lugares a regularizarse en la Dirección General de Desarrollo Urbano, pero esto no contribuye a solucionar el problema, aseguran los afectados.

La Dirección de Desarrollo Urbano es la que podría incluso impedir la operación de los nuevos lugares, si se revisan bien los requisitos que pide la dependencia para otorgar la licencia de funcionamiento, y cerrar otras que tampoco cumplen con la normativa, pero son omisos.

“En Desarrollo Urbano te dicen que ya van a empezar a enviar supervisores para cumplir con el procedimiento y empezar a sancionar y pedir demolición, pero son sólo palabras. Sólo Protección Civil y Ecología han hecho operativos y empezaron a participar, pero Desarrollo Urbano ha sido tremendo”, expresó Tomás.

El Diario buscó la versión de este tema en la Dirección de Desarrollo Urbano, pero no hubo respuesta.

En tanto, los vecinos están desesperados porque aseguran que tienen cuatro años pidiendo al Municipio que arregle la situación, pero no pasa nada.

“Tenemos cuatro años firme y firme todos los vecinos, no pasa nada, ellos dicen que los van a multar, pero siguen todas las terrazas, de marzo hasta diciembre con las posadas; ahorita tenemos descanso en enero y febrero por el frío. Se han metido denuncias a todas las dependencias”, aseguró Carmen Hernández.

La operación de las terrazas o jardines ocasiona problemas sociales, “que nos afectan en la salud pública, derecho al descanso y en la seguridad de los ciudadanos que vivimos alrededor y en la convivencia de los vecinos”, indicó el presidente del comité de vecinos del fraccionamiento María Isabel.

Con las manos amarradas

La Dirección General de Ecología sólo puede multar en estos casos por ruido, ya que quien tiene la facultad de clausurar es Desarrollo Urbano o Protección Civil, aseguró el titular de Ecología, César Díaz Gutiérrez.

“A nosotros la ley lo único que nos permite es a ir a multar, ese es el problema, multar por ruido, sea casa, jardín, salón, discoteque”, mencionó.

“Nosotros no podemos clausurar, sí se puede clausurar pero a través de Protección Civil y/o Desarrollo Urbano, son los que tienen la facultad de clausurar, en cuanto no tienen licencia de funcionamiento, tienen la facultad de hacerlo”.

Dijo que el año pasado recibieron 596 denuncias por ruido de jardines donde había fiesta, y de esos casos se aplicó multa en el 20 por ciento.

“Desgraciadamente sí batallamos porque hay muchos jardines que son en área habitacional o en zona residencial, incluso adentro de algunos fraccionamientos y en esos no podemos clausurar; nosotros vamos y multamos y por lo general vamos posterior a la fecha del evento, nos mandan evidencia, ya sea fotografías o la mayoría de las veces video por lo del sonido”, manifestó.

La Dirección de Protección Civil invita a los dueños de estos negocios a regularizarse ante la Dirección de Desarrollo Urbano, y si son reincidentes se suspende el evento.

Comités buscan soluciones

El titular de la dependencia, Roberto Briones Mota, dijo que de 300 terrazas que han detectado, 150 han tratado de regularizarse.

“Nosotros no les ponemos multa a las 300 porque más bien lo que estamos haciendo es una acción preventiva en el sentido de que ahí viene la temporada de calor y unas cuentan con alberca y tienen que contar con su licencia de funcionamiento, uso de suelo y con el programa interno de Protección Civil”, explicó el funcionario.

Dijo que de esta manera durante el año pasado suspendieron de 12 a 14 eventos en terrazas.

La Dirección de Protección Civil puede clausurar un establecimiento por falta de medidas de seguridad para los asistentes a la reunión y si por ejemplo hay alberca, deben contar con otras medidas adicionales, más salvavidas.

“Es mucha la problemática que hemos encontrado con los cajones de estacionamiento, deben tener cajones de estacionamiento dependiendo los metros cuadrados para los cajones y como no lo tienen, no pueden regularizarse y al no tener estos cajones provocan actos de molestia a los vecinos del lugar, en el sentido de que ocupan sus lugares, tapan las cocheras”, manifestó.

Y mientras las autoridades no actúan de manera contundente, las terrazas siguen proliferando en toda la ciudad, aseguró el presidente del Comité de Vecinos del fraccionamiento María Isabel, a quien se han unido otros cinco comités para tratar de solucionar este problema.

“Todo se centra en Desarrollo Urbano, cuando cualquiera quiere poner un negocio necesita llenar requisitos, si ellos autorizan el uso de suelo sin ninguna supervisión, falsifican anuencia, no tienen estacionamiento, no tienen infraestructura y no inspeccionan nada. Con ese hueco todo mundo empezó a hacer fachadas y fiestas, no hay regulación por Desarrollo Urbano, no lo hacen, no los clausuran”, manifestó.

Dijo que muchos de esos lugares operan como si fueran casa-habitación, y debido a los huecos en las leyes, las autoridades no pueden actuar, a pesar de que los vecinos proporcionan la evidencia de que no es casa particular, sino salón de eventos.

“Los vecinos han presentado la evidencia del uso de la propiedad, y aun así no pasa nada, por eso es que cada vez se han unido más comités, porque hay comités que han peleado este tema por años, y no pasa de una multa que no están gravadas, es una burla el tema”, expuso Tomás.

Dijo que los afectados han empezado a trabajar en el asunto y se ha logrado que se cumplan algunos reglamentos, pero todavía falta mucho por hacer.

“La idea es llegar hasta el fondo en la parte administrativa, que se involucren todas las dependencias que tienen injerencia y tapar huecos”, manifestó.

Mientras esto se soluciona, los vecinos de estos sitios tienen que sacrificar su descanso todos los fines de semana y en el tiempo de calor más días a la semana.

“Nos afecta en el tema del descanso, el estrés, mucha gente mayor no puede dormir; bloquean las calles, hay peleas saliendo de las terrazas, borrachos se han puesto a tirar piedras en la calle… llamas al 911 y no aparecen. Hay hasta 70 personas en cinco o seis fiestas en una sola noche, sin personal de seguridad, es un desorden total, y no tienen permiso de alcohol, y hay hasta drogas”, expuso.