Prohibirán ingreso de basura industrial al relleno sanitario

Ciudad Juárez.- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que ya se prohibirá el ingreso de basura industrial al relleno sanitario.

El alcalde dijo que lo anterior al cuestionarlo esta mañana sobre el incendio en el relleno sanitario del martes pasado y que no se ha logrado sofocar.

PUBLICIDAD

“Lo primero que queremos es cerrar el relleno para la basura industrial, es más difícil tapar la basura industrial”, aseguró.

Indicó que este asunto se verá en la próxima licitación que se lanzará para la concesión del servicio de la recolección de basura y el manejo del tiradero.

Agregó que no se contemplan sanciones por el incendio, “hasta este momento no hemos tomado esa decisión, pero una de las razones que estamos valorando es que mientras se esté recibiendo basura industrial, que no está hecho para eso, se corre ese riesgo y es responsabilidad para ambas partes”.