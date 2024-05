‘Programas sociales no tienen dueño’

La candidata al Senado por la coalición PAN–PRI–PRD, Daniela Álvarez señaló que Morena condiciona a beneficiarios de los programas asistenciales del gobierno federal para apoyar a los candidatos del partido oficial.

La aspirante al Senado afirmó que Morena engaña a los beneficiarios de programas sociales que deben votar por sus candidatos para evitar que les quiten ese beneficio e incluso existen quejas que los obligan a colgar lonas en los domicilios particulares de candidatos de ese partido político.

“Hay cosas que van a seguir como los programas sociales son un derecho constitucional, nadie se los puede quitar, nadie se los puede condicionar. Tengo quejas incluso que dicen los de Morena a las personas, tu recibes programas sociales y tienes que aceptar que te coloquemos esta lona, los programas sociales no tienen dueños”, afirmó.

Durante encuentro con mujeres, sostuvo que uno de los temas que será su prioridad en el Senado es la reapertura de las estancias infantiles para que todas las madres tengan acceso al cuidado de sus hijos con calidad.

“Un tema que abrazo con el corazón es que las estancias infantiles, porque las mujeres siempre me ponen este tema, nadie me ha contado nada yo he vivido esa necesidad en carne propia, las estancias infantiles no solo ayudan a las mujeres, mamá y papá tienen que salir a trabajar y dejar en un espacio seguro a sus hijos”, declaró.