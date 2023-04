Procesó CBP a más de 8 mil en busca de una excepción humanitaria

Ciudad Juárez.- Durante el primer trimestre del año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) procesó en su Oficina de Campo en El Paso a 8 mil 497 personas migrantes en busca de una excepción humanitaria al Título 42, lo que representa un aumento del 413.47 por ciento en comparación con las 2 mil 055 personas recibidas durante el mismo período de 2022.

Mientras que el año pasado fueron procesadas 611 personas en enero, 587 en febrero y 857 más en marzo, este año sumaron 2 mil 952 en enero, 2 mil 735 en febrero y 2 mil 810 durante marzo. La mayoría durante 2023 a través de una cita obtenida por medio de la aplicación móvil CBP One, la cual comenzó a agendar citas desde el 12 de enero y a recibir a los solicitantes de asilo en el puente internacional desde el 18 de enero.

Antes del 18 de enero, los solicitantes en busca de una excepción humanitaria que lograban cruzar la frontera lo hacían a través de organizaciones de abogados estadounidenses o por medio de una lista que coordinaba el Consejo Estatal de Población con albergues.

Logran cita más de 74 mil por CBP One

De acuerdo con CBP, desde el 18 de enero hasta el 30 de marzo de 2023, el Gobierno de Joe Biden recibió a 64 mil 526 personas en los siete puertos de entrada establecidos para recibir excepciones al Título 42 en Texas, Arizona y California, en función de una evaluación de vulnerabilidad individual, por medio de la aplicación CBP One.

Hasta el 30 de marzo, más de 74 mil personas habían logrado programar una cita a través de CBP One para ingresar a Estados Unidos por sus distintas fronteras establecidas, principalmente de nacionalidad mexicana, venezolana y haitiana.

Sin embargo, el ingreso al vecino país a través de una excepción humanitaria al Título 42 no garantiza el asilo político en Estados Unidos, ya que son dejados en libertad pero con un proceso abierto de solicitud de asilo que puede durar desde meses hasta años.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

Miles varados en Juárez

Actualmente, miles de personas mexicanas y extranjeras se encuentran varadas en Ciudad Juárez en espera de lograr una cita sin lograrlo aún, debido a la saturación del sistema.

Al respecto, CBP informó que “la gran cantidad de citas programadas a través de CBP One en los últimos meses fue posible gracias a la identificación de mejoras en el proceso y la implementación de una serie de actualizaciones de software que solucionaron las dificultades técnicas informadas anteriormente. Por ejemplo, CBP abordó los desafíos informados relacionados con la geolocalización y los mensajes de error debido a problemas de ancho de banda con un software de terceros para la vida”.

Dio a conocer también que la funcionalidad de programación de citas para no ciudadanos indocumentados de CBP One ahora está disponible en inglés, español y criollo haitiano y destacó que “es importante que los usuarios aprueben los servicios de ubicación cuando se les solicite en la aplicación o no podrán programar una cita. CBP continuará mejorando la aplicación CBP One a medida que surjan oportunidades de mejora adicionales”.

La gran demanda de citas ha significado que no todas las personas hayan podido programarlas todavía, pero “la transición del proceso de excepciones a CBP One permite un acceso más abierto y ha brindado beneficios inmediatos en la reducción de la explotación de personas vulnerables que buscan presentes en los puertos de entrada”, destacó CBP.