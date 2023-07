Procesará fuero militar a guardias nacionales

Ayer por la mañana, personal del Ministerio Público en la delegación estatal Chihuahua de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que los agentes de la Guardia Nacional (GN) involucrados en la ejecución de un civil en el Ejido Juárez y Reforma serán procesados por el fuero militar.

La Guarnición Militar informó que no serán puestos a disposición de la FGR, ya que serán procesados por un juez competente del Estado de Sinaloa, a donde se va a consignar el expediente con el trabajo pericial que se realizó por parte de la Fiscalía del Estado en las calles Medardo Martínez y Miguel Camacho, donde ocurrió el hecho el martes pasado.

PUBLICIDAD

También se va a poner a disposición del juez militar el resultado de las diligencias realizadas por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y peritos de la FGR que analizaron las armas de cargo de los agentes involucrados, cuyos nombres no fueron revelados.

Es un caso aislado: Mesa de Seguridad

Tras el asesinato de Sergio Rafael Rivera, de 28 años de edad, en el poblado de Doctor Porfirio Parra presuntamente responsabilidad de elementos de la Guardia Nacional, la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez afirmó que se trata de un caso aislado atribuible a los elementos y no representan a la institución entera.

“No podemos calificar o descalificar a una gran institución que durante años ha servido a nuestro país y las acciones personales de algunos elementos que podrían ser adecuadas o fuera de orden”, declaró Rogelio González Alcocer, coordinador de la Mesa.

Por su parte, Guillermo Asiain, coordinador del Comité de Indicadores, señaló que “estos casos aislados son atribuibles a los elementos de la Guardia Nacional que actuaron de manera indebida por iniciativa propia y no por una consigna institucional. Sin embargo, es importante que la institución actúe conforme a derecho”.

González Alcocer aclaró que tanto la Guardia Nacional como el Ejército Mexicano, que se han visto en polémicas recientes por dicho asesinato y por amedrentar a tiros contra el suelo a un grupo de migrantes, se han mostrado abiertos a la rendición de cuentas ante la Mesa, y “han colaborado de una manera sobresaliente con información, estrategias y mucha voluntad para que juntos podamos construir una agenda de seguridad que permita enfocar las estrategias a la problemática que tenemos actualmente”.

Recordó también que la seguridad de la ciudadanía juarense no debe quedarse en manos de una sola institución, sino que deben actuar los tres niveles de Gobierno, además de la sociedad civil, para poder “generar agenda y estrategia en el combate a la delincuencia que durante años ha lastimado” a esta ciudad.

Por su parte, Asiain comentó que la oportunidad ante lo ocurrido está en fortalecer la vigilancia y transparencia en temas de asuntos internos, así como las capacidades de los entes que se dedican a esto al interior de las corporaciones.

Por último, González Alcocer apuntó que la Mesa no solapará ni apoyará ninguna falta de los elementos militares ni policiacos, por lo que permanecerán pendientes de las investigaciones de lo acontecido en el poblado guadalupense.

Se investigarán los hechos a fondo: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) integra la carpeta de investigación en torno al homicidio doloso registrado la noche del martes en el ejido Juárez y Reforma, municipio de Guadalupe, en el cual aparecen como probables responsables ocho elementos la Guardia Nacional (GN) que presuntamente dispararon por la espalda a un civil.

Personal de la FGR informó que si bien hasta ayer los agentes federales no eran presentados a declarar ante el Ministerio Público Federal (MPF) ni por la GN ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la representación social investiga a fondo los hechos.

Una vez que concluyan las indagatorias, que incluirán los peritajes de las armas de fuego del total de los agentes que estuvieron presente en la escena del crimen, entre otras evidencias, la representación social estará en posibilidades de solicitar ante un juez federal de Control las órdenes de aprehensión correspondientes y ejecutar las mismas, explicaron.

El crimen se registró en la zona rural del Valle. El reporte de una balacera en el ejido Doctor Porfirio Parra, conocido como Caseta, movilizó al personal castrense que forma parte del punto de revisión instalado en el ejido de San Agustín, de este municipio.

A la intervención de los militares y de la GN, como primeros respondientes, continuó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, reveló que la subinspectora Cinthia Cortinas Lira reportó que los responsables del hecho violento eran elementos de la Guardia Nacional, tripulantes de la unidad 348468.

“Los cuales realizaron la agresión ya que el vehículo no detuvo la marcha para ser inspeccionado en dicho filtro. Siendo toda la información ya que Sedena y GN manejaron el asunto de manera hermética”, indicó la oficial en el parte informativo rendido.

También informó sobre un masculino sin vida por proyectil de arma de fuego a bordo de un vehículo de la Marca Chevrolet línea Impala modelo 2012, con número de matrículas de circulación EBD615B, a la altura del punto de revisión de la Sedena.

Aunque la GN está bajo control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en este hecho violento que costó la vida de un civil la Sedena fue la responsable de detener a los agentes federales, según informó personal de la Guarnición Militar.

El archivo periodístico establece que en varios de los casos de homicidio y delitos graves como violación cometidos por los elementos de la GN en el estado, son las autoridades del fuero común y federal las que integran las carpetas de investigación, que luego judicializan también ante juzgados locales.

Ayer María Elena Morera, presidenta de la asociación civil Causa Común, reprobó el homicidio y dijo que es lamentable que los elementos de la GN asesinen personas, en el mejor de los casos por equivocación. “Sin embargo, aquí hay un tema de fondo que hemos hablado con mandos militares, aunque siempre se abre una carpeta en la FGR, la realidad es que terminan juzgándolos en el fuero militar y esto es una trampa, la Sedena lo hace para evitar la responsabilidad de los mandos que tienen responsabilidad, primero, por no preparar a los jóvenes”.

Lamentan el asesinato líderes empresariales

Líderes empresariales lamentaron el asesinato de una persona por parte de agentes de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que exigieron justicia y que los acusados sean procesados como cualquier civil, sin el fuero militar.

Coincidieron en que las estrategias de seguridad implementadas tanto por la Guardia Nacional como por el Ejército Mexicano no han dado resultados, y prueba de ello son este tipo de eventos en contra de inocentes.

Jesús Manuel Salayandía Lara, vicepresidente de Asuntos Fronterizos y Maquila en Canacintra a nivel nacional, manifestó que aunque no conoce las causas de cómo estuvo el incidente, una pérdida humana siempre es lamentable.

“Esto no debe estar pasando, es por eso que hemos insistido que la milicia no debe de hacer este tipo de tareas de ayudar a la problemática de seguridad. La milicia está para otras tareas y no queremos que siga pasando esto”, expresó.

El líder empresarial dijo que los involucrados deben ser procesados fuera del fuero militar, ya que se tiene la creencia de que “no les enjuicia como debe ser”.

“Si alguien cometió un crimen o un delito, se deben rendir cuentas como civiles”, expresó.

En ese sentido opinó Isela Molina, presidenta en Juárez de la Canacintra, quien también consideró que los acusados no deben ser procesados como militares sino como civiles.

“Los soldados no pueden ser juez y parte, por eso consideramos que deben ser enjuiciados por el fuero civil, ya que necesitamos ver de cerca cómo va a ser su sentencia y por cuánto tiempo”, dijo.

La empresaria también dijo que las estrategias de seguridad del Gobierno federal no han funcionado, ya que los militares estaban para prevenir los delitos dolosos, no para cometerlos.

“No hay prevención de delito, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador llevamos poco más de 161 mil asesinatos, mientras que en la anterior administración cerramos en 130 mil”, resaltó.

La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Sergio Carbajal Rivera, originario de Sonora y residente del ejido Barreales, de este municipio. El hombre abatido se dirigía a su domicilio cuando recibió dos impactos de bala, uno en la espalda y otro en la cabeza, después de que supuestamente pretendía evadir el retén militar colocado en la carretera Juárez-Porvenir a bordo de un auto Impala LT de color blanco modelo 2012, informaron militares en el lugar de los hechos.

Sobre el tema, Mario Cepeda, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mencionó no contar con información para emitir una opinión, aunque agregó que “mientras prevalezca el Estado de Derecho y la justicia, avanzaremos por el camino correcto”.