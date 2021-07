Procesa SAT importación de más de 200 vehículos en Guadalupe-Tornillo

Ciudad Juárez— Si bien el Servicio de Administración Tributaria (SAT) procesó hoy la importación de más de 200 vehículos que amanecieron en el cruce de Guadalupe-Tornillo, alrededor de 60 quedaron estacionados en las filas y con los trámites pendientes de reanudación el próximo lunes.

En un recorrido en este punto de ingreso a México, hoy a las 13 horas –cuando concluyó el turno para este procedimiento- se observó a las decenas de unidades detenidas en dos filas antes del primer módulo.

Otros 150 carros, denunciaron posteriormente conductores afectados, fueron asimismo detenidos en el interior del área de plataformas luego de que una gran cantidad, si bien alcanzó a pasar por la primera caseta, enfrentó semáforo rojo para revisión, sin que durante horas se les informara sobre sus trámites.

“Entramos a modular; ahí es el primer paso. Nos pasan a patio y de ahí nos pasan a otro módulo, y de ahí ya no nos han dado el pedimento para poder salir”, dijo una afectada que se comunicó esta tarde con este medio.

“Yo tengo desde las siete de la mañana aquí y no me han soltado (…) Nos dicen que tienen hasta las 9:30 de la noche para entregarnos los pedimentos. Nunca había pasado que los soltaran a esta hora”, agregó la entrevistada, que pidió no ser identificada por temor a represalias contra su actividad económica.

De acuerdo con conductores e importadores, las demoras empezaron a presentarse el martes, cuando -informaron- se negó el trámite a los conductores de diversos camiones tipo escolar que, ayer por la mañana, continuaban todavía en la fila.

Información extraoficial indicó que tanto las unidades escolares como el resto de las detenidas en la plataforma pertenecen a la patente de una agencia aduanal -que no pudo ser contactada.

Leonardo Raya, titular de Comunicación Institucional del SAT, no respondió solicitudes de información sobre el retraso.

Nora Yu, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de esta frontera indicó que, ante las quejas, la Administración General de Aduana de esta frontera le informó que los retrasos iniciaron por fallas en el sistema.

Y hoy, dijo, los agentes gubernamentales dieron prioridad a los vehículos de acuerdo con las fechas de validación de los pedimentos, al margen del lugar que ocuparan las unidades en la fila.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx