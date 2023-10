Previenen la diabetes en charla con adolescentes

Ciudad Juárez.- Los malos hábitos alimenticos pueden provocar enfermedades crónico-degenerativas en los adolescentes como la diabetes, dijo la maestra Leticia Septién Muñoz, coordinadora del área de Nutrición del Hospital Infantil de Especialidades (HIES).

“La cultura mexicana tiende a tener una alimentación muy basta, sin embargo, tenemos abuso en el consumo de alimentos con edulcorantes, con cafeína, grasas, excesos de azúcares, de sodio inclusive, y todos estos alimentos no son tan benéficos en nuestro organismo”, expuso la experta en nutrición.

Dijo que actualmente en el HIES se atienden a 80 pacientes adolescentes con problemas de diabetes.

Septién Muñoz también docente clínico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), abordó ayer el tema “Generalidades en el manejo del adolescente con diabetes”, en la Segunda Jornada de Actualización Nutricional en la Adolescencia.

“Estas jornadas están enfocadas en la adolescencia, principalmente porque es con los jóvenes con que podemos hacer trabajo de prevención ya que estamos viendo prevalencia de muchas enfermedades crónico-degenerativas por los malos hábitos alimenticios, recordemos que los primeros nutriólogos en casa son nuestros padres y de igual manera nuestras familias”, dijo.

Detalló que tratar el tema de la salud alimenticia en los adolescentes es importante debido que con estas acciones se verá reflejado el impacto en el país con la disminución de estas enfermedades.

Explicó que la diabetes se divide en dos tipos: la tipo uno es genética, o adquirida, que se activa con malos hábitos alimenticios; y la tipo dos es por factores ambientales, como la mala alimentación, el sobrepeso, la obesidad y el consumo de edulcorantes, entre otros”, comentó.

“Desafortunadamente, tenemos las creencias de que si está gordito está sano, o que no se talla bien por eso tiene esas manchas en el cuello, o en los codos; y no es así, se llama ‘acantosis nigricans’, que es una resistencia a la insulina, y es un síntoma de que el organismo nos da una señal de que ya se está produciendo demasiada insulina porque el consumo de azúcares es demasiado elevado”, detalló la experta en nutrición.

Otros síntomas son tener muchas ganas de tomar agua, lo que provoca demasiadas visitas al baño, así como demasiado apetito y cansancio, entre otros.

“Estos son los síntomas principales con lo que nosotros podemos darnos cuenta que un adolescente no está bien en sus cifras de glucosa, lo correcto sería hacer un monitoreo con una gotita de sangre (…) en cualquier centro de salud es una prueba gratuita o acercare a algún hospital porque no tienen costo, esa medición capilar de sangre llega a estar por arriba de 126 miligramos por decilitro no es correcto, entonces, ya se podría mandar a hacer algún otro tipo de estudio más específico como curva de tolerancia a la glucosa o una medición alterna”,

Añadió que también se pueden dar los casos de hipoglucemia, o niveles bajos en la sangre, resultados de actividad física, no tiene un consumo adecuado de alimentos, y no monitorea sus niveles de azúcar.

“El trabajo con el adolescentes es que reconozca estos síntomas, que tenga un trabajo de monitoreo; a partir de este, se le da la capacitación al adolescente y al padre de familia para poder corregir las cifras, siempre acompañados de un profesional médico”, añadió Septién Muñoz.

La diabetes es una de las enfermedades que termina afectando órganos principales como la función renal, visual, cardiovascular y neuronal.

