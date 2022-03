Prevén terremoto en la región en menos de 60 años

Ciudad Juárez— Aunque el sismo registrado la noche del jueves en Texas no representa un peligro para Ciudad Juárez, entre los próximos 10 y 60 años ocurriría un terremoto que afectaría ambos lados de la frontera, alertó el doctor en Ciencias Geológicas, Óscar Dena Ornelas.

Explicó que en 1782 ocurrió un terremoto que desapareció el río Bravo, y que éste tendrá un retorno en un rango de 250 a 300 años. Y la zona más afectada sería del área de La Cuesta hacia El Paso; sin embargo, la ciudad no está preparada para un evento de esa magnitud.

“De que va ocurrir va a ocurrir, y el peligro geológico pues es latente, ahí tenemos la falla”, dijo sobre el sismo ocurrido hace 240 años, del que no hay registro sismógrafo, pero sí hay evidencia, y se estima que fue de una magnitud de 7.

“Es el sismo más potente que hemos tenido en esta zona, y tiene un período de retorno de 250 a 300 años. Entonces, ya aquí en Juárez, en El Paso, estaremos esperando un evento potente, que sí nos va a poner un susto porque muchas casas son de adobe, hay sectores vulnerables en términos de construcción, sobre todo viviendas en zonas de condición económica deprimida, que no van a tener la integridad estructural para soportar ese sismo”, detalló el investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Dijo que aunque no va a ser de magnitud 7.9, de 8 o de 8.4, va a ser suficiente para meter un componente importante de problema en la ciudad, o de alarma, porque Juárez no está preparada ni siquiera para eventos que no llegan a fuerte, sino que son de moderados a medianamente fuertes.

El riesgo es mayor porque actualmente se está promoviendo la vivienda vertical, y “gran parte de la ciudad vivimos en lo que fue la planicie de inundación del río Bravo, cuando no estaba encauzado. El límite de esa planicie del río es hasta la Cuesta, precisamente en la elevación que tenemos del terreno llegando a La Cuesta, ahí era el banco del río, entonces había agua desde ahí, posiblemente hasta la calle Yandell, que es la parte elevada de El Paso”, explicó Dena Ornelas.

Todo el centro de El Paso y el centro de Juárez está sobre zona donde era un río, por lo que son las áreas especialmente vulnerables cuando hay un temblor.

“Entonces sí, sí debemos tener preparación para sismo, tanto la población como la normatividad de construcción, sobre todo para edificaciones más altas”, alertó.

El geólogo dijo que los terremotos de 2 o 2.5 son muy normales, pero no son percibidos.

“Aquí ha habido dos enjambres sísmicos importantes en los tiempos recientes; el primero fue por los campos menones en el 2011, fue un enjambre relativamente moderado. Y luego tuvimos uno muy intenso, con más de 500 eventos y que culminó con uno de (magnitud) 5.2 en la zona de la base militar de Santa Gertrudis. Entonces la situación aquí es que vivimos en una provincia tectónica que tiende a tener reacomodos a lo largo de las fallas geológicas existentes”, señaló.

En la región se seguirá teniendo una sismicidad moderada y ocasionalmente habrá eventos más potentes, porque sí hay falla; no como en Oaxaca, Guerrero o Michoacán, donde hay una coalición de placas tectónicas, ya que aquí la placa se está adelgazando y se está abriendo.

“Ésos son los sismos que estamos viendo de manera intermitente y que en ocasiones los vemos como enjambres, o sea que no son réplicas uno del otro, sino que pasan en el mismo sector de la zona”, explicó.