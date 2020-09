Prevén recortar servicio de PASA

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Apesar de que Promotora Ambiental (PASA) se comprometió a optimizar el servicio a mediados de julio, el problema persiste, por lo que el alcalde Armando Cabada aseguró ayer que si la empresa sigue sin resolver los problemas de recolección de basura, se regresará al esquema anterior cuando el servicio se prestaba dos veces por semana.

Mientras que el gerente general de PASA, Héctor Zamora Aguilar, aseguró que las quejas han disminuido y que el servicio se regularizará en toda la ciudad con el aumento de rutas.

“La única postura que tenemos es el enfoque en la parte operativa, en la parte técnica de servicio a la ciudadanía juarense, para poder eliminar y dar el cierre a todos estos reportes”, mencionó.

Agregó que de 114 rutas que existían, está semana van a cerrar con 134 en toda la ciudad, 67 en el turno matutino y 67 en el vespertino.

Por otra parte, empleados de PASA manifiestan que el problema persiste porque los camiones están descompuestos.

Trabajadores, quienes solicitaron no publicar su identidad, afirmaron a El Diario que los horarios de las rutas se recortaron a las 2:00 de la tarde y para esa hora no se alcanzan a hacer los recorridos, aparte hay muchos camiones descompuestos y no hay unidades para reemplazarlos.

Mencionaron que la empresa adquirió nueve camiones con capacidad de siete toneladas por viaje, cuando el promedio es de nueve a diez toneladas, por lo que no pueden cubrir toda la ruta y esa es la basura que se queda en las casas.

Ante esta situación, el gerente general dijo que todos los camiones tienen un período de mantenimiento que se tiene que realizar, y aseguró que hay camiones de banca para hacer las reparaciones.

El alcalde Armando Cabada declaró que el año pasado el Ayuntamiento aprobó la modificación al contrato con PASA para que el servicio de recolección se ampliara de dos a tres días a la semana y en dos turnos.

“Lamentablemente en los hechos no se ha reflejado, como se autorizó se puede desautorizar, si tenemos que llegar a ese punto, espero y no, espero y la compañía atienda el reclamo de los juarenses y resuelva los problemas o de lo contrario tenemos que ver la posibilidad de regresar al esquema anterior, que tenía menos quejas”, expuso.

A su vez, el regidor autónomo Óscar Gallegos González, aseguró que en los últimos diez días ha recibido muchas denuncias del servicio de habitantes de colonias como Haciendas, Valle de Allende, Anapra, Lomas de Poleo, Tierra y Libertad, México 68 y de la Chaveña.

Los ciudadanos evidencian que el camión pasa solamente una vez a la semana, en otras cada 10 días, o deja de ir por dos semanas, y en otros casos va solamente por un número determinado de calles de la colonia.

“Yo entiendo que es un asunto de que aquellos les queda menos de un año prácticamente de contrato, el contrato se finiquita en septiembre del 2021, entonces por economías a ellos ya no les conviene en invertir en infraestructura”, mencionó Gallegos.

Sin embargo, aseguró que en el 2004 la empresa PASA firmó un contrato con el Municipio para prestar el servicio de manera total, durante 17 años.

“Ellos están incumpliendo en sectores muy amplios del municipio, no solo de la ciudad, y lo que aplica ya en este momento es una sanción económica”, aseguró el regidor.

En el fraccionamiento Parajes del Sol, Mariela López, aseguró que la recolección se debe hacer los lunes, miércoles y viernes, y los lunes “casi nunca pasa”.

La Dirección General de Servicios Públicas registra un promedio de entre 10 y 15 quejas de PASA, aseguró la vocera de la Dirección General de Servicios Públicos, Jazmín Ibarra.

Las colonias con más denuncias con Aztecas, Horizontes del Sur, Mariano Escobedo y Eco 2000, agregó.

El gerente general de PASA afirmó ayer que en las Aztecas y Eco 2000 el servicio ya se regularizó, e incluso la Dirección de Servicios Públicos fue a verificarlo.

Indicó que los ciudadanos pueden presentar sus quejas en el 072.

acastanon@redaccion.diario.com.mx