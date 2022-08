Prevén presencia de agentes viales en cada retorno del BRT II

Ciudad Juárez— La presencia de un agente de la Coordinación de Seguridad Vial en cada uno de los retornos de la ruta troncal II será necesaria una vez entre en funcionamiento ese sistema de transporte debido a la peligrosidad que representa para los peatones, advirtió el titular de esa corporación, César Tapia Martínez.

Dijo que en los primeros días que ha operado el BRT en la avenida Tecnológico, no se ha presentado aún algún accidente.

PUBLICIDAD

“Pero debemos reconocer que no está al 100 por ciento funcionando, hemos hecho los recorridos y la verdad es que no hemos tenido incidentes pero no quiero echar las campanas al vuelo porque esto no está funcionando oficialmente y como debe de ser”, mencionó.

Dijo que en el análisis que han hecho, la necesidad de un agente en cada retorno es porque una vez que opere al 100 por ciento, será mucha gente la que ingresará y tendrá que caminar por en medio de las vialidades, las cuales son muy transitadas y esto representa peligrosidad.