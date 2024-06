Prevén menos impugnaciones

Ciudad Juárez.- En contraste al proceso electoral de 2021, autoridades electorales prevén que en estas elecciones se presente una cifra mínima de impugnaciones a los resultados de la jornada electoral del domingo 2 de junio.

En el 2021, por ejemplo, apenas a unas horas de la jornada de votación, el proceso electoral ya acumulaba 257 medios de impugnación, de acuerdo con datos proporcionados por el historial estadístico del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

De esas resoluciones, en 41 casos, los magistrados electorales resolvieron modificar los resultados, pero al mismo tiempo confirmaron la validez de las actas de mayoría entregadas a los ganadores. Otras 20 impugnaciones fueron desechadas de plano.

En Juárez también se presentaron otras 35 inconformidades a las elecciones de las nueve diputaciones locales. En ese entonces, Claudia Vázquez, vocera de la Asamblea Municipal Electoral, se limitó a decir que, básicamente, la figura jurídica bajo la cual presentaron estas impugnaciones o juicios de inconformidad fue porque se encontraron “inconsistencias diversas”.

En el caso de las diputaciones locales de Juárez, el quinto distrito local enfrentó cinco impugnaciones presentadas por separado por el PES, el PT, Nueva Alianza y el PVEM. Además, el distrito 6 fue impugnado tres veces; el 07, cuatro veces, entre otros.

“Al momento no hemos recibido ningún informe del Tribunal” sobre la presentación de impugnaciones contra los resultados de la elección del 2 de junio apuntó el consejero estatal del IEE, Yuri Zapata Leos.

“Muchas veces depende de la amplitud de los resultados electorales. Si resultan muy amplios, los propios partidos saben que no hay una causal de determinancia, que no resulta determinante para el resultado alguna posible impugnación. Entonces hasta el momento no estamos viendo cuál pudiera ser una impugnación de las elecciones que pudiera señalar la afectación del resultado en ayuntamientos o distritos. Por lo menos en los municipios grandes hay amplitud en la mayor parte de ellos”, consideró el funcionario electoral.

En la elección de hace tres años, la mayoría de los recursos fueron interpuestos por militantes de partidos políticos que buscaron la protección de sus derechos políticos, en las que se renovó la gubernatura, los 67 ayuntamientos y sindicaturas, el Congreso local, así como las diputaciones federales por Chihuahua. (Pavel Juárez)