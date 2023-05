Prevén mayor cantidad de deportados

Debido al fin del Título 42 y a la extensión del Título 8 para todas las nacionalidades, a partir de hoy Estados Unidos deportará a quienes crucen de manera irregular sus fronteras, por lo que los migrantes de algunos países podrían ser devueltos a Ciudad Juárez ya sin la posibilidad de solicitar asilo ante el gobierno de Joe Biden.

Aunque la nueva política significa la deportación a sus países de origen, México acordó recibir hasta 30 mil personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua en sus fronteras sur y norte, por lo que se volverán a llenar los albergues en esta frontera, señaló Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Mientras que el Título 42 era una política sanitaria que con el argumento de la pandemia expulsaba a los migrantes sin una consecuencia legal, el Título 8 implica sanciones migratorias, por lo que podrían quedarse varados en esta ciudad.

“Los individuos que crucen de manera ilegal la frontera sur serán por lo general procesados bajo el Título 8 de remoción en cuestión de días, se les prohibirá la entrada a Estados Unidos al menos por cinco años si reciben orden de remoción, y se considerarán inelegibles para recibir asilo bajo la regla Evasión de Rutas Legales, si no hay una excepción aplicable”, explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

Para evitar estas consecuencias, el gobierno de Joe Biden pidió a los migrantes buscar una cita para cruzar la frontera de manera legal, a través de la aplicación CBP One.

“Cuando se levante el Título 42, los migrantes que estén en el centro y el norte de México tendrán acceso a la aplicación móvil de CBP One para agendar una cita y presentarse en un puerto de entrada, en lugar de que intenten entrar entre garitas. CBP One abrirá citas adicionales, y el uso de esta herramienta permitirá un procesamiento seguro, ordenado y humano”, informó hace unos días DHS.

Más de 200 personas migrantes que esperaban a ser procesadas por la Patrulla Fronteriza bajo el Título 42, permanecían anoche sobre el bordo del río Grande al inicio del Título 8.

Cuando la extensión de la política migratoria entró en vigor, a las 10:00 de la noche hora de Ciudad Juárez, los extranjeros continuaban formados entre el río y el muro de acero, junto a militares de la Guardia Nacional de Texas, quienes resguardaban la frontera.

En la puerta 40, después de hasta una semana de permanecer acampando, unas 350 personas, entre adultos solos y familias con niñas, niños y adolescentes, fueron procesadas por la Patrulla Fronteriza; mientras que en la puerta número 42 hasta el cierre de esta edición permanecían más de 800 personas formadas.

“Yo creo que los están preparando para que les apliquen el Título 8 y creo que lo más lamentable es que no saben lo que les espera. Ahorita platicaba con un migrante (que buscaba cruzar el río Bravo de Ciudad Juárez a El Paso) y le dije: ¿Sabes qué es el Título 8? Y me dijo: ‘No, pues sí, que nos van a procesar más rápido y nos van a dar permiso de entrada’. O sea, hay una desinformación tremenda, no saben a lo que se van a enfrentar. Y nos preocupa que vayan sin las herramientas del conocimiento de lo que les va a suceder”, dijo ayer el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

El activista estadounidense recorrió la frontera hasta llegar a la puerta 42, donde reclamó que los agentes estadounidenses no les decían a los migrantes que después de ser procesados serían devueltos a México.

“No los están procesando para dejarlos allá, al menos una buena parte está siendo regresada a Juárez (bajo el Título 42). Pero, a partir de las 10:00 de la noche del día de hoy (ayer jueves) se aplica el Título 8, que va a cambiar las reglas. El Título 8 ya existía, pero es muy complicado ahora, porque a la gente que regresen Juárez si regresan una vez más (de manera irregular a Estados Unidos), bajo el Título 8 ya van a terminar en la cárcel, ya no van a ser deportados; o sea, va a empezar un proceso de encarcelamiento”, explicó.

Dijo que ante el inicio del Título 8 se espera que los centros de detención en El Paso se llenen y en Ciudad Juárez se saturen los albergues una vez más.

“Estamos en la antesala del endurecimiento de la política fronteriza, especialmente porque aparte del Título 8 se está aplicando lo que se llama la prohibición del asilo, que si tienes una petición de asilo, aunque puede ser muy válida, si no utilizaste la aplicación de CBP One, si no aplicaste en México, automáticamente te van a deportar y te van a deportar con castigo. Quiere decir que si regresas, aunque tengas la necesidad de protección, vas a ser encarcelado o deportado”, denunció.

El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Troy Miller, informó ayer que pese al fin del Título 42 México acordó recibir a 30 mil ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua cada mes, los cuales podrán ser devueltos a las fronteras tanto del norte como del sur del país.

“Como se anunció el 2 de mayo, en alianza con el Gobierno de México, continuamos con estos procesos de permiso condicional. El Gobierno mexicano ha reiterado su compromiso de aceptar 30 mil ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, por mes, que hayan ingresado ilegalmente a los Estados Unidos entre los puertos de entrada, una vez que se levante la orden de salud pública del Título 42. Los migrantes que ingresen ilegalmente a los Estados Unidos cruzando la frontera suroeste, y no a través de un camino legal, serán devueltos a México y pueden ser transportados fuera de la frontera norte de México a lugares en el sur de México”, dijo el funcionario federal.

Destacó que pese al cambio de política, la frontera de Estados Unidos no está abierta a la migración irregular, por lo que deben ingresar con una cita.

“Las personas no deben poner sus vidas en manos de los contrabandistas, sólo para enfrentar graves consecuencias, incluida una prohibición de reingreso de al menos cinco años y un posible encausamiento penal por reincidir en intentar ingresar ilegalmente y ser deportados”, señaló Miller.

Informó que Estados Unidos continuará aceptando hasta 30 mil individuos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití cada mes como parte de la expansión de este programa humanitario anunciado a inicios de año.

Aunque las autoridades locales no cuentan con una cifra oficial de cuántas personas en situación de movilidad permanecen en Ciudad Juárez, hasta ayer había aproximadamente mil 600 en los albergues, con una ocupación del 66 por ciento, luego de que hace dos semanas todos estaban saturados con más de 2 mil 700 personas.

