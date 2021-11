Prevén más retraso con la renuncia de funcionario

Ciudad Juárez.— Concesionarios y organismos empresariales como Coparmex, consideraron como un nuevo retraso para la modernización del colectivo urbano en Juárez, la salida de Eduardo Fernández Sigala de la Dirección de Transporte Estatal, debido a que aún quedan temas pendientes por resolver en materia de matriz tarifaria y la definición de la operatividad del nuevo sistema.

Luego del anuncio sobre la renuncia de Fernández Sigala tras seis semanas como miembro de Gobierno del Estado, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Gabriel Valdez Juárez, explicó que a la brevedad será nombrado un encargado de despacho, con la intención de que el servicio de la Dirección de Transporte no se vea interrumpido.

Es importante mencionar que la Dirección de Transporte depende de la Sedue para su funcionamiento, por lo que mientras se designa a un nuevo director, todos los temas pendientes como la tarifa y reuniones con los concesionarios serán abordados directamente por la secretaría a cargo de Valdez Juárez.

“Hubo una diferencia de criterios por el tema de la tarifa, por lo que el señor Fernández Sigala presentó su renuncia de forma voluntaria y ésta fue aceptada, la designación de un nuevo perfil corresponde al despacho de la gobernadora, sin embargo, por lo pronto se nombrará un encargado interino para revisar todos los pendientes de transporte y establecer líneas de trabajo sin dejar de prestar el servicio”, dijo.

El funcionario reiteró que la propuesta de matriz tarifaria será revisada a profundidad, manteniendo la instrucción de la gobernadora, María Eugenia Campos Galván para no autorizar un incremento hasta que haya una mejoría en el servicio de transporte.

El pasado lunes, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, dio a conocer la salida de Eduardo Fernández, debido a que el exfuncionario promovió un aumento a la tarifa del servicio de transporte, lo cual, no se adaptaba a la postura de la administración estatal.

Ante esta situación, José María Sánchez Soledad, presidente local de Coparmex y miembro del Consejo Consultivo de Transporte en Juárez, calificó la salida del funcionario como un “retraso de tiempo” para poner en marcha el nuevo sistema de movilidad.

“Causó el mismo asombro que a todos, que se dé una renuncia a tan corto plazo de la administración es una señal de la necesidad de una comunicación mayor entre todos aquellos que estamos involucrados de alguna manera en este proyecto (...) Es un retraso en tiempo, y lo que necesitamos es enfocarnos para que salga la modernización, porque la implementación del sistema integral de transporte aún tiene muchos retos que superar y que sobrepasan a cualquier personaje”, señaló.

El líder empresarial reiteró en la necesidad de que a la brevedad posible, las autoridades del Estado definan la matriz tarifaria que permita a los concesionarios ganadores de las licitaciones de transporte, hacer las “corridas financieras” y acceder a los créditos que requieren para la adquisición de las unidades nuevas que circularán en la ciudad.

“Es pensar en un Sistema Integral de Transporte, porque el BRT está relacionado mucho con la obra física y a lo mejor con la administración anterior, creo que eso nos está generando una serie de distorsiones en cuanto a lo que se requiere hacer para poner en funcionamiento el proyecto (...) Aún hay muchos retos que vencer y falta tiempo para que esto funcione como se pretende, y este tipo de cosas sin duda nos retrasa porque ahora hay que esperar al nuevo personal, creo que tenemos que ser más claros en la comunicación”, agregó.

Por su parte, Raúl Rodríguez Santillanes, representante de Integradora de Transporte (Intra), empresa que opera en la primera ruta troncal, la salida de Fernández Sigala, se puede interpretar como un tema de falta de comunicación entre los funcionarios de Gobierno del Estado, por lo que dijo, concesionarios sostendrán un diálogo para definir su postura y solicitar a la brevedad, una reunión con Campos Galván o en su caso, con el titular de Desarrollo Urbano y Ecología para revisar los temas pendientes en cuanto a la mejora del servicio en Juárez.

“Lo único que vemos es un retraso más, no sabemos por qué se tomaron estas decisiones, pero queremos tener una reunión entre transportistas para retomar el tema (...) Queda pendiente la entrega de las concesiones para nosotros poder solicitar los créditos, para mí, esto ha sido una falta de comunicación ante el secretario general de Gobierno y la Gobernadora misma, no les llega la información completa, así que vamos a solicitar una reunión con la mandataria para no seguir retrasando los temas ya empezados”, afirmó.