Prevén cancelar Juárez Iluminado

El proyecto Juárez Iluminado podría cancelarse debido a que es injusto que el Municipio pague todo el costo del plebiscito y la asociación que lo promovió no colabore, declaró ayer el alcalde Armando Cabada.

“Se me hace muy injusto, me parece que la asociación civil (Plan Estratégico) que promovió esto debería estar participando de alguna forma económicamente, además para que sea una cuestión totalmente equitativa”, mencionó.

Aseguró que Juárez Iluminado no está definido y dependerá de la respuesta que haya en el plebiscito de la ciudad de Chihuahua por el mismo tema, el cual se efectuará mañana domingo.

“No está totalmente definido, seguimos insistiendo en que es el proyecto adecuado para cambiar el 100 por ciento de las luminarias, pero si no, estamos viendo otras alternativas, no nos podemos quedar de brazos cruzados”, declaró el presidente municipal.

El proyecto busca la instalación de 109 mil 137 luminarias, mil postes de concreto, 6 mil arbotantes metálicos, mil gabinetes y equipo de control, así como mil 200 kilómetros de cable.

El costo inicial del proyecto será de 841 millones 349 mil 262 pesos, incluyendo IVA, inversión que será asumida por la empresa que resulte ganadora de la licitación.

En octubre el Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó someter el proyecto a consulta pública mediante la figura del plebiscito, luego de que Plan Estratégico reunió las firmas requeridas por la ley.

“Esperaremos a ver cómo sale el ejercicio del plebiscito en la capital del estado, que ha sido tan cuestionado, y que viendo esa experiencia que puedan tener allá en la capital podamos tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer en Ciudad Juárez”, dijo ayer Cabada.

Sergio Meza, director de “Plan Estratégico de Ciudad Juárez”, la asociación que promovió el plebiscito, dijo que este ejercicio tiene que ser financiado por el IEE, que es la instancia que debe garantizar el derecho a la participación de la población.

“Si el presidente piensa que porque estamos proponiendo tenemos que pagarlo, significa que no ha entendido el derecho a la participación de la ciudadanía de los asuntos públicos. Si no le parece justo, eso lo tiene que ver con el Congreso del Estado porque la ley así está, es una opinión sin ningún fundamento jurídico que atenta contra la participación ciudadana”, afirmó.

A Cabada se le cuestionó si el Municipio podría optar por rechazar el plebiscito y contestó de forma afirmativa.

“Claro que sí, por supuesto, pues si no ponemos el dinero, ¿cómo se va a hacer?”, mencionó.

Dijo que espera que el Congreso del Estado aporte los casi 12 millones que se requieren para realizar aquí la consulta ciudadana.

“El problema es que los tiempos ya no dan, necesitamos resolver esto antes, rápido, y vamos a ver si logramos convencerlos de que la asociación civil, que además tiene recursos, ponga el dinero, que no digan que no pueden hacerlo, por supuesto que lo pueden hacer”, expresó.

Expuso que aunque el Municipio y la Secretaría de Hacienda del Estado firmaron un acuerdo en el que el Gobierno local se comprometió a pagar la consulta ante la falta de presupuesto del IEE, no se estableció ni la fecha del plebiscito ni la fecha de entrega de los recursos.

“Hay que esperar, el proyecto (Juárez Iluminado) está vigente, está fortalecido, bien soportado, nada más es cuestión de generar voluntades”, dijo el presidente municipal.

El 11 de octubre pasado el IEE dio a conocer el presupuesto necesario para cubrir los gastos de la consulta en Juárez, que llega a los 11 millones 940 mil 583.36 pesos.

El total se desglosa en 5 millones 639 mil 565.49 pesos para servicios personales, un millón 419 mil 700.55 en materiales y suministros, y 4 millones 881 mil 317.32 pesos para servicios generales.

El oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar, declaró hace días que el Municipio firmó un convenio con el Estado para pagar la consulta del alumbrado público. (Araly Castañón / El Diario)

[email protected]