Prevén aquí poca gente en defensa del INE

Ciudad Juárez.— Organizadores y partidos políticos que convocan a la movilización por defensa del INE este domingo prevén una asistencia de hasta tres mil personas en la ciudad de Chihuahua y apenas 500 en Juárez.

“Chihuahua, me queda claro que el apoyo será muy grande; Juárez no tengo el ‘feeling’ que vaya a ser mucha. Espero que sí, se sumaron diferentes organizaciones y las iglesias católica y evangélica; espero que haya algo de revuelo, pero la sensación es que no está tan organizado como en Chihuahua capital”, consideró el presidente estatal de Acción Nacional (PAN), Gabriel Díaz Negrete.

“Ojalá puedan, siento que estamos poquito menos organizados en Juárez, la sociedad en general, pero esperamos una resonancia fuerte”, agregó.

Con prudencia y cuidado

“Vamos a sumarnos con prudencia, con cuidado, a una organización que está haciendo la sociedad civil para sacar adelante esta expresión pública que nos permita sacar adelante el rechazo a la reforma del presidente López Obrador”, comentó por su parte el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez Domínguez.

El dirigente expuso que hay buen ánimo para participar en la movilización de hoy, que se dará en Chihuahua, Juárez, Delicias y Parral.

“No es un tema de medir fuerzas ni medir gente, es un tema de expresión pública y un llamado a la sociedad de que debemos activarnos para rechazar reformas que lastimen la democracia”, apuntó.

Miembros de organizaciones civiles, militantes partidistas, consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) y hasta la gobernadora María Eugenia Campos Galván asistirán a la movilización.

Campos Galván participará desde la Ciudad de México debido a que se encuentra asistiendo a los trabajos de la asamblea nacional del PAN, adelantó Díaz Negrete.

Arrancará del puente ‘Al revés’

La movilización está convocada hoy a las 10:30 de la mañana en las inmediaciones del puente “Al revés”, en De la Raza y Tecnológico.

Entre las organizaciones convocantes están el Frente Cívico Nacional, UNE México, Sí por México, Sociedad Civil México, Unidos por México y Poder Ciudadano; también se han sumado Mujeres en Plural, Mexicanos por México, algunos integrantes del Episcopado Mexicano y de partidos políticos, quienes han dicho que marcharán en su calidad de ciudadanos.