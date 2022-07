Prevén ampliar canje de armas

Ciudad Juárez.— La campaña del canje de armas por dinero no ha tenido la respuesta esperada y aún queda disponible más de la mitad del recurso económico para entregar, por lo que se contempla que se amplíe varias semanas más, dijo Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad.

De los 800 mil pesos que se tienen disponibles, se han entregado 350 mil, por lo que la Canaco gestionará ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ante el Gobierno municipal, que no concluya el 17 de julio como se tenía contemplado, sino que se dé un plazo mayor para que las personas que tengan armas de fuego, balas o explosivos, puedan entregarlas, indicó. “No sabemos si es el calor o las vacaciones o qué, pero en diciembre estuvo muy muy concurrido y ahora está más lento”, mencionó.

Ramos dijo que en los 22 días que lleva la campaña, se han recibido 18 armas largas, 46 cortas, 167 cargadores, un kilo y medio de explosivos y 4 mil cartuchos.

Las personas que entregan estas armas para ser destruidas, reciben cantidades de dinero que pueden ser de hasta 10 mil pesos dependiendo el tipo de arma y la cantidad, refirió.

Los puntos donde se reciben las armas son la explanada del edificio de la Presidencia municipal y las instalaciones de la Canaco, ubicadas en la avenida Henry Dunant.

Aseguró que las personas que acuden a llevar sus armas no son sujetas a ningún tipo de revisión o investigación.

“Hacemos un llamado para que traigan sus armas, no queda antecedente de nada, si yo vengo y vendo un arma, no me van a tomar el nombre, el domicilio, ni foto ni nada, no queda antecedente de nada, lo que queremos es sacar la mayor cantidad de armas posibles de los domicilios, que pueden ocasionar un accidente fatal”, insistió.

El recurso de 800 mil pesos para dispersarlo entre las personas que llevan a entregar las armas, se obtuvo como participación de los afiliados a Canaco, del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y del Gobierno Municipal, indicó.

En cifras

22 días lleva la estrategia

18 armas largas recibidas

46 cortas

167 cargadores

4 mil cartuchos

1.5 kilos de explosivos