Preven abrir otros albergues

Ciudad Juárez— Con una capacidad para mil 500 personas opera el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, y de ser necesario se valorará la apertura de otro espacio en Ciudad Juárez, aseguró Horacio Duarte Olivares, subsecretario federal de Empleo y comisionado de migración en la frontera norte de México.

“En su momento lo valoraremos, como dicen en mi pueblo, no comamos ansías”, dijo el funcionario federal al ser cuestionado sobre la capacidad y el tiempo en el que permanecerán en el lugar los extranjeros solicitantes de asilo político que son retornados de Estados a esta frontera.

Según datos del Instituto Nacional de Migración, hasta la noche del jueves primero de agosto sumaban 12 mil 425 retornos de extranjeros de Estados Unidos a esta frontera, pero no se cuenta con un estimado de cuántos permanecen aún en la ciudad.

Hasta ayer la red de 15 albergues de Ciudad Juárez contaba con mil 200 personas, la mayoría de ellas retornadas para que esperen aquí sus citas ante la Corte de Estados Unidos.

Otros 280 centroamericanos que se encontraban varados en la frontera con citas en algunos casos hasta 2020, han sido apoyados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para regresar a su país de manera voluntaria.

Del resto, se desconoce cuántos permanecen en la ciudad esperando su cita o han regresado por sus propios medios a sus lugares de origen.

Hasta ayer al medio día, el Centro Integrador para el Migrante contaba con 33 migrantes, ya que no todos los que fueron retornados entre miércoles, jueves y viernes aceptaron albergarse en el lugar.

“Nosotros estamos calculando que este albergue pueda recibir al rededor máximo de mil 500, el caso de las comidas tenemos la capacidad operativa de dar 2 mil 500 raciones diarias”, informó Duarte Olivares sobre el primero de cinco centros de su tipo que busca abrir el Gobierno federal en la frontera norte de México.

El funcionario argumentó que la población migrante es muy fluctuante y que no necesariamente habrá todos los días mil 500 personas en el albergue.

“Puede ser que un día haya 10, puede ser que un día haya mil… el tema migratorio se mide todos los días y todos los días las cifras son distintas, no podemos sacar proyecciones ni sacar estadísticas de estándares porque no se mueve así, no es que estemos buscando tener mil 500 todos los días durante 365 días al año, es como se vaya dando el flujo”, apuntó.

Dijo que el tiempo que permanecerán en el lugar dependerá de los propios migrantes, ya que “no es un centro de reclusión”.

Dijo que los migrantes son entes económicos racionales, por lo que no quieren “establecer proyecciones que nos encajonen a generar mediáticamente una percepción de que va a haber miles o que no va a haber ninguno”.





Busca Coespo tres albergues más

Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes (Coespo) dijo que buscará integrar tres nuevos espacios permanentes en Ciudad Juárez que puedan albergar a 400 migrantes más en diversas condiciones.

Estos, además de la red de 15 albergues que ya existe en la ciudad, con una capacidad para mil 400 personas, en los cuales ya se apoya a mil 200.

“Nosotros le estamos apuntando a responder a las necesidades locales, que una vez que se supere esta situación los espacios puedan seguir brindando ayuda de manera permanente a la comunidad”, señaló.

Dijo que los que se pretende es apoyar en especie para habilitar estos lugares y que no haya más migrantes que tengan que dormir en las calles, como ya ha ocurrido con grupos de centroamericanos en el centro de la ciudad.

“Seguimos procurando espacios porque creemos en la necesidad de fortalecer las capacidades locales, de la comunidad, para recibir a la comunidad migrante, independientemente de los Gobiernos, espacios abiertos que puedan atender a la comunidad”, apuntó.