Prevé Municipio demandar a empresa de alumbrado público

Ciudad Juárez— El Municipio contempla presentar una demanda judicial para hacer válida la garantía de la obra de alumbrado público que se realizó durante el trienio 2013-2016, luego de que por la vía administrativa se determinó que no era procedente la reclamación, explicó el director jurídico, Marcos García Soriano.

Agregó que el Municipio solicitó la fianza desde el inicio de la primera administración de Armando Cabada ante una Sala Civil y de lo Contencioso Administrativo Fiscal del Tribunal Superior de Justicia, pero se declaró incompetente.

Por ello, posteriormente se presentó un juicio ante un tribunal de lo Contencioso y Fiscal a través de la Sala Regional de Chihuahua.

“Esa instancia determinó que no era procedente la reclamación, en virtud de que no estaba comprobado que el sistema establecido por Intelliswitch no funcionaba tal como se obligó”, indicó.

Dijo que la fianza de garantía que se reclama a la empresa ACE Fianzas Monterrey es por un monto de 29 millones de pesos.

“Estamos analizando la posibilidad de promover una nueva reclamación”, mencionó el director Jurídico.

La rehabilitación de 32 mil luminarias en la administración municipal 2013-2016 tuvo un costo de 347 millones 956 mil pesos.

Desde el inicio de la administración de Armando Cabada, se denunció que el sistema de alumbrado no funcionaba totalmente, y por ello se interpusieron denuncias.

En abril del 2018, el Ayuntamiento demandó penalmente a 25 exfuncionarios y a la empresa Intelliswitch por fraude en el proyecto de rehabilitación del alumbrado público que se realizó entre 2013 y 2016.

El daño estimado es de 91 millones 734 mil pesos porque no se instaló el equipo que estaba estipulado, informó el Municipio.

La denuncia penal presentada, involucra al exalcalde Javier González Mocken, exdirectores de área de primer nivel y un exregidor, quienes firmaron los documentos oficiales de la obra, establecen datos periodísticos.





