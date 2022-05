Prevé Municipio ahorrar 220 mdp con la compra de 100 patrullas

Ciudad Juárez— En los siguientes días el Municipio adquirirá 100 patrullas para la Policía Municipal, anunció esta mañana el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Explicó que no se rentarán, como en la administración pasada porque no se garantiza que al arrendarlas se entreguen todas.

El plan era rentar 300 unidades, pero ahora se comprarán 100 este año, con lo que se generará un ahorro de más de 220 millones de pesos.

Durante la conferencia de prensa que ofrece cada semana en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, el alcalde mencionó que para el próximo año podrán completar 300, con un ahorro de entre 220 a 240 millones de pesos. “Había que tomar una decisión y es más barato comprarlas, hablo de la realidad que nos toca vivir a nosotros. No tuvimos la oportunidad que tuvo la administración anterior de decidir entre tener 300 patrullas juntas e ir comprando”, señaló. Agregó que en este momento no conviene y no es viable arrendar las unidades, pues si el Municipio lo hiciera, el costo sería mucho mayor y nadie garantiza que las entreguen pronto, aparte, de que las entregarían poco a poco y no juntas. “Entonces no hay mucho qué pensarlo”, expuso. Explicó que además existe una desventaja frente a las empresas privadas, ya que hay una impresionante demanda de unidades, y la complicación para el Municipio es que en el servicio público se requiere hacer todo un proceso de licitación o adjudicación, mientras que en el privado, el trámite es más sencillo.