Prevé Issste demoras trámites por recortes

Ciudad Juárez— César Enrique Gutiérrez, secretario de la sección XII del Sindicato Independiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Sitissste), indicó que la restructura del Issste planteada por el Gobierno federal causará demoras en las 21 prestaciones del instituto.

En entrevista, aseguró que la reducción de plazas a “personal de confianza” por cuestiones de austeridad provocará aletargamientos en los tiempos de trámites del Issste en Ciudad Juárez, ya que se contará con menos personal en esta frontera donde —indicó— existe la mayor cantidad de derechohabientes del esta

Agregó que a nivel estatal, el Gobierno federal tiene catalogadas a 399 personas del Sitissste como “personal de confianza” por lo que, a pesar de ser reconocidos como personal operativo sindicalizado por el apartado 123 de la Ley Federal del Trabajo, están en riesgo de ser despedidos.

Señaló que los despidos serían un “golpe” frente a la situación que se vive en el estado, además aunó que los despidos se traducirá en una medida disfuncional.

“En esa opinión, desde un punto de vista personal, a mí se me hace que no va a funcionar esa medida que están tomando porque se me hace muy imposible que un súper-delegado administre (correctamente) todas las secretarías que hay en el estado”, puntualizó.