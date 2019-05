Presunto líder criminal afirma que no disparó contra víctimas

Ciudad Juárez— El presunto líder del grupo delictivo “La Empresa”, José Carlos Mendoza García, fue puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado de haber participado en un atentado ocurrido el pasado 12 de abril en una farmacia.

Después de escuchar la acusación en su contra, Mendoza García alias “El Charly”decidió rendir declaración ante un juez de Control, para afirmar que él no disparó contra las víctimas que ingresó para quitar una cámara de seguridad.

“De oficio soy peluquero, soy barbero y si me relacione con unas personas malas, la verdad. Con personas que ponen en riesgo la vida de otras personas y todo. En ese caso, ese día, yo entro porque me mandan ellos a que no dañen a ninguna persona ¿no?, a que no hubiera ningún daño a una mujer, a una persona y lo que la persona esta me dice a mí es que yo quite la cámara o un DVD. Pero cuando se escucha una alarma, ese muchacho empieza a desesperarse y las personas pues estaban sometidas a un lado y empezó a detonar su arma y salgo corriendo yo”, afirmó

Para luego seguir diciendo “y si quiero decir lo que es, la verdad, y yo sé que eso acarrea a lo mejor algún un problema pero es mejor decir la verdad y la detonación no sale de parte de mí… asumo mi responsabilidad, yo iba a que no le hicieran nada a las señoras, no sé quién eran las señoras y pues trate que no les hicieran ningún daño. Lógico eso también me repercute, eso me trajo problemas hasta el día de hoy me trae problemas debido a que al estar yo haciendo esos cometarios me buscaron a mí ahora para a hacerme daño, acabo de liberarme pero ellos mismos son los que me están buscando ahora por decir las cosas”, señaló.

A preguntas de la agente del Ministerio Público (MP) Mendoza García dijo que se trata del grupo delictivo “La Línea”. Aunque las autoridades presentaron a José Carlos Mendoza como miembro de la célula delictiva “La Empresa”, que es el nombre que recibió “La Línea” al separarse del que era su brazo armado “Los Aztecas”.