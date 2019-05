Presunto feminicida declara en forma privada

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control recibió ayer de forma privada la declaración del presunto homicida de dos mujeres localizadas inhumadas de forma clandestina en el patio de una casa ubicada en la colonia Insurgentes, al parecer por cuestiones de seguridad. Datos no oficiales indican que otros implicados fueron detenidos y liberados por la Fiscalía de Género.

La persona detenida y sometida a proceso penal es David Antonio M.C., acusado de haber incurrido en los delitos de feminicidio y violación en contra de Zaira Alicia R. G. y Judith Yazmín B. H., de 19 y 17 años de edad respectivamente.

La continuación de la audiencia inicial se llevó a cabo ayer en la cuarta sala de la “Ciudad Judicial” y estuvo a cargo de la jueza de Control Rocío González Lara, a quien le solicitaron que la declaración de David Antonio se recibiera a puerta cerrada.

La juzgadora aceptó la petición y no se permitió la entrada a los familiares de las víctimas ni a los medios de comunicación.

La primera audiencia contra David Antonio se llevó a cabo el sábado pasado con decenas de incidencias por parte del agente del MP a cargo del caso, Pedro Magdaleno Baca, quien tuvo problemas para determinar en qué delitos encuadraba los hechos, no reservó el nombre de la víctima de 19 años aunque dijo que al igual que la menor de 17 fue objeto de violación, y al tratarse de esos ilícitos por ley se deben reservar.

Además el fiscal no fue preciso pues enumeró los artículos sin decir a cuáles fracciones se refería y las hipótesis previstas en esos artículos son muy amplias aunado a que trató de formular también por el delito de desaparición forzada.

En una parte de la formulación de cargos, el agente de MP expuso que entre las 19:00 horas del pasado 10 de mayo y las 12:00 horas del día siguiente, en la casa número 561 de la calle Durazno en la colonia Insurgentes, Jesús Omar Rodríguez Murillo, alias “El June”; David Antonio M.C., “El Gasper”, así como otro hombre, “por medio de la violencia física” violaron a ambas mujeres.

Indicó que a Zaira Alicia le provocaron una hemorragia cerebral traumática y a Judith Yazmín un shock hipovolémico consecutivo a laceración hepática por contusión.

Los cuerpos desnudos y atados de pies y manos –incluso la menor de edad tenía el cable negro de una plancha alrededor del cuello todavía unido con ese electrodoméstico– se hallaron en una fosa cavada en el traspatio de la casa, dijo el fiscal para luego realizar la clasificación jurídica.

Ayer, después de la declaración de David Antonino M.C., la diligencia fue pública y el abogado defensor del acusado argumentó al Tribunal de Control evidenció la serie de irregularidades que existen en la investigación.

Dijo que el agente del MP que encabezó el cateo en la casa donde se hallaron los cadáveres de las víctimas nombró como testigos a los agentes que practicaron la diligencia, situación que se considera ilícita por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se prohíbe en el Artículo 288 cuarto párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

También señaló que no hay datos para considerar que las víctimas fueron violadas, en la necropsia practicada a ambas mujeres no se localizó evidencia de esto y hasta el momento no se cuenta con información de las muestras recabadas en los cuerpos.

David Antonio M.C., fue presentado el pasado 17 de mayo ante la jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales como sospechoso del delito de desobediencia y resistencia de particulares en contra de agentes ministeriales. Supuestamente David los insultó y les tiró golpes, cuando le dieron alcance después de que lo detectaron haciendo “movimientos evasivos”.

En esa ocasión la jueza declaró de legal la detención e inmediatamente, la fiscal a cargo de esa carpeta se desistió de solicitar la vinculación y la jueza ordenó la libertad.

Ayer el defensor dijo que todo eso es mentira, que en realidad un agente ministerial se comunicó con David Antonio luego de que la mamá de la víctima Zaira Alicia le dio el número y fue por él a la zona Centro, lo traslado a la Fiscalía para una entrevista y ya no salió libre.

La jueza dictó un receso por lo que la diligencia se retomará hoy a las 09:00 horas para que determine si lo vincula o no a proceso.





