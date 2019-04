Presunto asesino ‘era alumno normal’

Ciudad Juárez— Andrés David H.S., el presunto asesino confeso de Dana Lizeth Lozano Chávez, es estudiante del plantel 7 del Colegio de Bachilleres, donde según sus compañeros y maestros siempre se mostró como “un chico normal”, tranquilo y amante de la lectura.

“Su grupo, principalmente sus amigos más cercanos están inquietos, preocupados, en shock, hay mucha inquietud y dudas, no pueden creerlo”, por lo que orientadores del Cobach Zona Norte se acercaron a platicar con el grupo, para dar apoyo grupal y poder atender de manera individual si es necesario, dijo su coordinador, Eduardo Limón Alonso.

Andrés David tiene 18 años, y fue compañero de Dana durante el primer semestre de nivel medio superior, en agosto de 2015, pero debido a que él reprobó más de cuatro materias no pudo continuar en el segundo semestre, y reingresó hasta enero de 2017 en el turno vespertino, pero en agostó solicitó su cambio a la mañana, por lo que actualmente cursa el sexto semestre.

El directivo explicó que no ha sido dado de baja porque no ha habido una sentencia en su contra, pero perderá el semestre por faltas.

“Como estudiante era un chico normal, yo he revisado su expediente; participaba mucho en un programa que se llama Amigos Lectores, un chico asiduo a la lectura, tranquilo. No tenemos referencias que pudieran avisarnos de un asunto patológico que pudiera tener o de conducta, no, un chico normal, en muchas materias tenía buenas calificaciones, en otras no tanto”, dijo Limón Alonso.

De acuerdo con sus maestros, Andrés David era un estudiante participativo y buen lector y aunque todo el plantel estaba sorprendido, el tema afectó más a su grupo, por lo que los orientadores se acercaron a ellos.

“Se platicó con el grupo, con los muchachos, la idea fue atenderlos, porque andaban un poco inquietos, preocupados, en shock, al darse cuenta que su compañero está involucrado en un hecho violento, sí había cierta inquietud entre los jóvenes. No se explican cómo ocurrió, porqué ocurrió si era un chico normal, dudosos del hecho porque lo conocen y platicaban con él”, aseguró el director de los Cobach.

Dijo que se les pidió que si alguien tiene algún problema o necesidad de ser escuchado se acerquen con personal de la institución, y que si detectan a algún compañero alejado o con algún tipo de problemas se acerquen a él o lo ayuden pidiéndole apoyo a los directivos u orientadores.

Jessica Morales, psicóloga de Cobach en la Zona Norte, destacó que este acercamiento con el grupo era muy necesario, ya que podrían sufrir secuelas emocionales y académicas.

También apuntó que se buscará dar atención de manera personalizada si es necesario, por parte de los orientadores del plantel.

Limón Alonso destacó que la institución se ha solidarizado con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde su exalumna, Dana Lizeth, estudiaba el segundo semestre de Literatura.

Pero también destacó que su estudiante es todavía presunto culpable, por lo que no se ha dado de baja, pero debido a que el juez que lleva su caso dictó dos años de previsión preventiva causará baja por faltas.

“Para nosotros es un hecho lamentable, es un hecho que nos lastima como institución, nos preocupa y nos ocupa cómo ocurren estos hechos en la juventud juarense”, lamentó el coordinador de 15 mil estudiantes en la Zona Norte.

También destacó que el semestre pasado se llevó a cabo en todos sus planteles un programa de prevención sobre violencia en el noviazgo, y hace unas semanas la organización Mujeres Resilientes trató también el tema con los alumnos del plantel 7.





Para apuntar

• Psicóloga se acerca a compañeros del presunto asesino, podrían sufrir secuelas emocionales y académicas

• Alumnos no se explican lo sucedido y están inquietos

• Buscará dar atención de manera personalizada si es necesario