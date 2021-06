Presumen ‘obras eficaces’; charcos los desmienten

El Diario de Juárez David Cruz / El Diario de Juárez / Un paramédico de la Cruz Roja intenta abrir una alcantarilla frente a la institución, ubicada en el anillo envolvente del Pronaf David Cruz / El Diario de Juárez / La Tecnológico, una de las avenidas que presentó más problemas por las obras del BRT David Cruz / El Diario de Juárez / Autoridades y usuarios de redes sociales reportaron accidentes en distintos rumbos de la ciudad

Con las lluvias que cayeron ayer, colapsaron las obras del Gobierno del Estado para evitar inundaciones en distintos sectores y que tuvieron inversiones millonarias.

A pesar de los charcos que se formaron tras las precipitaciones, el Estado, a través del portal Cambio.gob.mx, presumió que “las obras de drenaje pluvial evitaron inundaciones en la ciudad” y mostró sólo una parte de las calles y no una toma abierta en la que se muestra la realidad del sector.

Imágenes tomadas por El Diario muestran diversos charcos en la zona Pronaf así como en la avenida De las Américas.

Las jardineras construidas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua con más de 13 millones de pesos en la avenida De las Américas no resistieron la primera prueba, se documentó ayer mediante fotografías que muestran diversos charcos en la zona.

A pesar de las inundaciones, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) aseguró en el portal informativo “que los jardines de lluvia cumplieron plenamente su función de evitar las tradicionales inundaciones que se tenían en la avenida De las Américas, frente a las oficinas estatales de Pueblito Mexicano y la zona del Pronaf”.

El funcionario mencionó que “el vaso de captación ubicado cerca del Instituto de Ciencias Biomédicas y del edificio de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), evitó que se inundara esa zona del Pronaf”.

Lo anterior a pesar de que se reportaron “lagunas” frente a la Cruz Roja, y en los alrededores del Centro Cultural Paso del Norte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Fundación del Empresariado Chihuahuense, a cuyas espaldas se construyó un vaso de captación con 11 millones de pesos.

Frente a un restaurante de mariscos en la avenida De las Américas, una de estas estructuras reventó con apenas la llegada de las primeras precipitaciones del domingo, en un día en que se pronosticaron tormentas durante el resto de la tarde.

“‘Valió’ toda la inversión del Gobierno del Estado”, expresó un locatario de dicha avenida, al señalar la inundación que se hizo afuera de su negocio. “Se inundaba menos antes cuando no estaban las jardineras”, expresó también un automovilista, que veía los encharcamientos a la altura del cruce con la avenida Lincoln. “Se gastaron millones para que supuestamente no se inundara”, dijo un usuario de Facebook sobre el circuito Pronaf todo inundado.

Los jardines de lluvia que en total tuvieron una inversión de 13 millones 765 mil pesos, tienen como fin evitar inundaciones, según el proyecto elaborado por la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y ejecutado por el Fideicomiso.

Pero en total, por la edificación de más obras de este tipo en distintos puntos de la ciudad como en la colonia Ex Hipódromo y la Hidalgo, la inyección de recursos superó el orden de los 71 millones de pesos, indican informes oficiales. Hay que mencionar que, comenzada la construcción del vaso a espaldas de Fechac el 27 de noviembre de 2019, las obras debieron concluir el 26 de marzo de 2020. Al 27 de junio de 2021, el fideicomiso no ha reportado ningún avance, ni su conclusión. Ayer, Sergio Madero, no respondió llamadas telefónicas ni mensajes de texto para responder sobre la situación.

Falta de señalización provoca accidentes

La falta de señalización por obras que realiza el Gobierno del Estado, provocó anoche que dos automovilistas se accidentaran en las calles Francisco Márquez y Henry Dunant en la parte posterior de esta casa editora.

Ambas calles colindan con la Paseo Triunfo de la República, donde se realizan obras del BRT-2. Sobre la calle Francisco Márquez, donde se realizan también obras, se accidentó una camioneta de color rojo que sufrió daños al caer en una especie de zanja. Esta misma situación ocurrió sobre la calle Henry Dunant, donde tampoco existen señalamientos.