Presume Rubí Enríquez incremento presupuestal de 18 mdp en el DIF

La presidenta del DIF municipal, Rubí Enríquez Parada, rindió anoche su segundo informe de actividades destacando proyectos como los comedores comunitarios y un incremento presupuestal de 18 millones de pesos, en un evento asistido por autoridades homólogas de varios municipios del país.

Destacó en su glosa los centros de atención infantil y el aumento en becas con más de 4 mil 500 niños que reciben el servicio de estos espacios, además de la reinauguración del CAI Siglo 21, apagado por más de dos años.

Acompañada de su esposo, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, Enríquez hizo un recuento del trabajo realizado en este segundo período de la administración, expresó su sentir y recordó las razones que dijo, inspiran e impulsan el trabajo realizado.

Destacó el equipamiento de tres nuevos CAES que ampliarán la cobertura de servicios del cuidado infantil, un déficit que reconoció lejano de ser abatido. Agradeció al personal del equipo DIF y los llamó a no distraerse.

La presidenta convocó a municipales, directivos, personal operativo de los Sistemas Estatales y Municipales DIF, Procuradurías de Protección y responsables de los espacios habilitados de las 32 entidades federativas.

Acompañada de su familia, también destacó la realización de talleres en escuelas con más de 4 mil 650 beneficiarios, la entrega de despensas y apoyos a adultos mayores.

“Los consejos del adulto mayor se han convertido en espacios modelos de convivencia y encuentro donde las personas mayores se reconocen en sus pares, se identifican, y el tiempo compartido se vuelve lienzo”, expresó.

Rubí Enríquez fue sencilla en su discurso y se llevó ovaciones en varias ocasiones. “A quienes me han abierto las puertas de sus consejos, que me han recibido con una sonrisa franca, que me han convidado en su mesa, que me hacen sentir como en casa cada vez que me abrazan, están aquí acompañándome, y les agradezco desde lo más profundo de mi ser”.

En su palabra, el alcalde dio testimonio de cómo “le ha tocado vivir al DIF en la casa”.

“Yo estoy muy contento, muy orgulloso, muy agradecido, de la entrega de Rubí”, destacó.