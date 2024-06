Presionó Ecuador para liberación de secuestrados

Fueron denuncias del Cónsul de Ecuador en México las que derivaron en el rescate el 30 de mayo de una madre y sus tres hijos migrantes que llegaron a Juárez con intención de cruzar a Estados Unidos pero resultaron secuestrados por células criminales.

Un total de 10 víctimas, entre connacionales y extranjeros con el mismo propósito que la familia ecuatoriana, duraron hasta 55 días en un domicilio de la colonia Manuel J. Clouthier sufriendo de amenazas, tablazos y violencia psicológica por parte de varias personas, de las que resultaron detenidas tres hombres y una mujer.

De acuerdo con los datos de prueba en la causa penal 3518/2024, del 12 de abril de este año en adelante, estas 10 personas fueron sustraídas de los alrededores del aeropuerto, luego de que habían pagado a supuestos traficantes de personas para ser “cruzados” a Estados Unidos.

Tras ser plagiados, los llevaron a una casa de seguridad en la calle Alferez Andrés de Peralta marcada con el número 2120, de la citada colonia, donde les quitaban pertenencias, celulares, maletas y hasta la ropa que llevaban puesta.

La solicitud iba de 16 mil dólares en adelante por persona para su rescate, a familiares en Estados Unidos o a los que se quedaron en sus lugares de origen.

Las denuncias del diplomático ecuatoriano en México permitieron empezar a rastrear los movimientos de dinero y de videos prueba del secuestro, hasta el 30 de mayo en que mediante la plataforma digital Pasa El Dato, una denuncia anónima señaló a hombres armados metiendo gente a golpes a una casa en la zona señalada, hasta donde llegaron oficiales de la Fiscalía para las detenciones y aseguramientos de víctimas, quienes, en su totalidad, denunciaron el delito.

La continuación de audiencia inicial por esta causa penal se pospuso del miércoles para el jueves debido a que Javier Andrés Bejarano Chavira fue nombrado como el nuevo defensor particular de los cuatro detenidos, Dulce Yadira T. B., Cristian Iván H. M., José Miguel R. M. y Luis Elian M. D.

En su inicio, el defensor señaló que sólo tenía un argumento para la solicitud de no vinculación a proceso de sus clientes: no se trataba de un delito de secuestro lo que estaba en discusión, sino de “trata de personas”, puesto que el dinero que le fue exigido a la familia ecuatoriana era para cruzar a Estados Unidos, y no de rescate.

Los mensajes y videos dejaban claro, según el Ministerio Público, que se trataba de una privación ilegal de la libertad en que ésta se condicionó al pago de un monto económico, en que había víctimas menores de edad y que se cometió mediante violencia y por más de dos personas, lo que lo convirtió en secuestro agravado.

Un segundo caso con oficiales involucrados

En un segundo caso que llevó su audiencia vinculación o no a proceso también ayer, relatos de presunta colusión entre la Guardia Nacional de México y agentes estadounidenses con grupos criminales mexicanos fueron hechos por víctimas de un caso de secuestro en el que resultaron rescatadas 29 personas, y por las que la Fiscalía Especializada de Operaciones Estratégicas buscó la vinculación de cuatro hombres.

En la causa penal 3517/2024 también fueron cuatro los detenidos, Javier Jahir G. M., Alexis Eduardo F. A., Alan Alfredo G. M. y Alejandro D. P. M.

Para los defensores particulares en este caso, hubo evidentes violaciones de derechos fundamentales, no se respetaron las formas al momento de la intervención en la casa de donde fueron rescatadas las personas migrantes.

La discusión, sin embargo, no fue suficiente para lograr desvirtuar las pruebas de la Fiscalía, por lo que el juez de control dictó auto de vinculación a proceso para los cuatro, un plazo de investigación de cuatro meses para la investigación complementaria y a partir del lunes iniciará la incorporación de pruebas anticipadas de las víctimas, que ante su calidad de migrantes pueden partir de manera voluntaria de la ciudad o el país en cualquier momento.