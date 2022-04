Presiona Texas a Biden: transportistas

Ciudad Juárez— A través de revisiones exhaustivas en el transporte de carga, el Gobierno de Texas estaría presionando al presidente Joe Biden para que continúe con el llamado Título 42 y mantenga cerrada la frontera para la migración, señalaron ayer transportistas de Ciudad Juárez, luego de que el viernes todos los camiones de carga fueran revisados por las autoridades estatales, lo que impidió que se concretara el 50 por ciento de los cruces de exportación diaria de Ciudad Juárez a El Paso.

Los problemas en la frontera de Texas con México comenzaron una semana después de que el Gobierno de Biden anunciara que el próximo 23 de mayo concluirá la política impulsada por Donald Trump, bajo la cual Estados Unidos ha expulsado de manera exprés a casi 1.8 millones de migrantes, sin la opción de solicitar asilo.

Después de pasar las revisiones federales, desde el viernes todos los choferes de camiones de carga son sometidos por la Policía estatal a revisiones mecánicas, cuestionados sobre si transportan drogas, armas, humanos o aguacates, e incluso a la carga y descarga de sus mercancías, lo que ha representado mayores tiempos de espera para cruzar y retrasos en la exportación.

“La autoridad estatal nunca se había metido a revisar mercancías, dicen que porque supuestamente están buscando que no vayan migrantes en las cajas. Pero no tienen que bajar toda la mercancía para ver si va gente adentro o no”, señaló Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.

“Los cárteles que contrabandean ilícitos y personas a través de nuestra frontera sur no se preocupan por el estado de los vehículos que envían a Texas más de lo que se preocupan por las sobredosis del mortal fentanilo a bordo. En respuesta a esta amenaza, que se prevé que crezca en los próximos meses, por la presente ordeno al Departamento de Seguridad Pública (DPS) que lleve a cabo inspecciones de seguridad mejoradas de los vehículos a medida que cruzan los puertos internacionales de entrada a Texas. Estas inspecciones deben comenzar inmediatamente para ayudar a asegurar que los tejanos no estén en peligro por vehículos inseguros y sus conductores inseguros”, informó la semana pasada el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Luego de haber informado que el incremento en los tiempos de cruce hacia Estados Unidos se debe a las mayores medidas de “seguridad nacional” implementadas ante la invasión de Rusia en Ucrania, el Gobierno mexicano corrigió su comunicado para aclarar que se trata de una medida tomada por el Gobierno de Texas.

“Por este conducto se informa que personal de CBP (por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ) de la ciudad de El Paso, Texas, manifestó que por motivos de seguridad nacional, derivado del conflicto que existe entre los países de Europa del este y Asia, el Gobierno del Estado de Texas ha determinado realizar revisiones más minuciosas en carga exportación y en vehículos en general, estimando un promedio de 40 minutos aproximadamente por vehículo”, se difundió en el primer comunicado la tarde del viernes.

Posteriormente, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Aduanas de México sustituyeron dicho párrafo por el siguiente: “Por este conducto se informa que las autoridades del estado de Texas, como una medida de seguridad, han determinado realizar revisiones más minuciosas en carga exportación y en vehículos en general, estimando un promedio de 40 minutos aproximadamente por vehículo”.

“Derivado de lo anterior y a efecto de disminuir la operación de los puentes internacionales de Córdova y Zaragoza se solicita su apoyo a fin de difundir esta información entre sus agremiados y usuarios de comercio exterior para que realicen sus exportaciones también por el Puente Internacional San Jerónimo-Santa Teresa”, se agregó.

Sotelo, quien también es vicepresidente nacional de los transportistas, explicó que la autoridad estatal de seguridad pública tiene infraestructura pasando la aduana americana, donde cuenta con cuatro carriles de revisión. Y el viernes en la mañana pasaron al 100 por ciento de los tráileres que cruzaron a El Paso, mientras que el sábado lo hicieron hasta las 2:00 de la tarde, dos horas antes del cierre de los cruces de exportación.

“Ésta no es una revisión ni de la aduana mexicana ni de la aduana americana, es una revisión por parte de una autoridad del estado de Texas. Nada tienen que ver las aduanas. CBP no tiene nada que ver, es de Texas”, dijo al destacar que no se vivían tiempos de espera tan largos desde 2019, cuando el Gobierno de Trump quitó a agentes de CBP de los puertos de entrada para enviarlos a la frontera a apoyar a la Patrulla Fronteriza, debido al incremento en la migración irregular.

También destacó que es una afectación que está ocurriendo únicamente en la frontera de Texas con México, y entre los motivos que se mencionan está la posible presión al Gobierno de Biden para que no termine con el Título 42 y no permita la entrada a los migrantes.

Informó que el promedio de cruce diario entre Juárez y El Paso sólo por el puente Zaragoza es de 2 mil a 2 mil 100 camiones, pero el viernes únicamente lograron cruzar mil. Y mientras que algunos transportistas realizan normalmente hasta cuatro cruces diarios, el viernes hubo quien no pudo cruzar una sola vez, por lo que muchos se quedaron a dormir en la línea para no perder su turno.

Algunos transportistas como “Víctor”, quien trabaja para una maquiladora de la ciudad, no pudieron resguardar su turno en el puente debido a los protocolos de seguridad de las empresas para las que trabajan, por lo que tuvieron que formarse el sábado desde el amanecer.

“Normalmente hago de una hora y media a dos, a veces menos, pero estos días, con las revisiones, el viernes no avancé nada en siete horas, nos traían de un lado a otro, nos traían de Juárez Porvenir a Libramiento, y a lo mucho se avanzaron como unos 2 kilómetros y nos sacaron de la línea (personal de la Aduana mexicana)”, relató quien tuvo que regresar la mercancía a la planta maquiladora.

Explicó que al cruzar, cuando son enviados a Rayos X tienen que esperar entre cuatro y cinco horas, y cuando son enviados a rampas les descargan las mercancías, lo que incrementa el tiempo de espera. El viernes revisaron a todos.

“Pasas el proceso en la aduana mexicana, subes el puente y en la aduana americana te procesan otra vez. Pero el viernes unos compañeros que sí cruzaron pasaron el proceso en la aduana mexicana, subieron el puente y en la aduana americana los sacaron para El Paso a terminar de procesarlos; entraron a las 7:00 de la mañana a Rayos X y rampa (carga y descarga de mercancías), y salieron hasta las 3:00 o 4:00 de la tarde. A ellos sí les tocó la revisión (estatal), los mandaban a Rayos, a rampa y les estaban haciendo preguntas. A mí me sacaron de la fila y no pasé”, informó.

Dijo que las autoridades estatales les están preguntando “si transportabas droga, que qué llevabas, si traías humanos en la caja, que si habías subido a alguien a tu cabina o a tu camión. Pero no, porque cada quien tiene su camión asignado y siempre vamos solos, nosotros vemos qué llevamos o ya están cerradas, en mi caso en la planta ya la caja está sellada, checo que el sello coincida con el manifiesto, que son los papeles del respaldo de mi caja, el número de caja, la placa de mi camión, la placa de la caja, mi nombre correcto”.

Víctor realiza dos viajes al día, mientras que en sábado y domingo sólo pudo hacer uno; significa que únicamente logró exportar el 25 por ciento de las mercancías, lo que representa un acumulamiento para la maquiladora.

Confesó, además, que esperar tantas horas se vuelve cansado y estresante, aunque llevó comida y escuchaba música.

“Ahí ya nada más nos movemos para un lado y para el otro, platicábamos con los compañeros, con unos y con otros, oíamos música”, relató.

Sobre las amenazas de bajarse de los camiones y manifestarse en los puertos de entrada, Sotelo dijo no tener conocimiento, y aunque no descartó que algunos choferes podrían hacer eso ante el hartazgo de esperar tantas horas, dijo que no les corresponde a los transportistas hacer eso, cuando la industria extranjera tiene un mayor poder para solucionar el problema, que está ocurriendo del lado americano.