Presentarán obra para apoyar a actor

Ciudad Juárez.— Con la presentación de la obra ‘Presagios’, que estará en escena en la sala experimental Octavio Trías en el Centro Cultural Paso del Norte, la comunidad artística de esta frontera pretende recaudar fondos para el actor Joel Pérez Gutiérrez, quien enfrenta un momento complicado de salud.

La obra es dirigida por Jorge González y con seis actores en escena tratará temas sobre la muerte, la cual no conoce puentes que se rompen, explicó el actor.

PUBLICIDAD

La puesta en escena tendrá tres funciones, aunque todo lo que se obtenga en taquilla de la presentación del jueves 22 de septiembre a las 8:00 de la noche será destinado para la salud del actor, que tiene más de 50 años en este gremio, y que gracias a su trabajo ha logrado dar a conocer su talento en la Ciudad de México, Monterrey e incluso Las Vegas.

“Soy diabético y se me despertó la neuropatía diabética de una manera espantosa, desgraciadamente ando caminando con andador, no he podido trabajar; yo también soy actor y tuve que cancelar mi participación en la obra de teatro ‘Amor de Cabaret’ y dejar de dirigir ‘Aquel viejo roble inglés’ porque no puedo caminar”, mencionó el actor.

Explicó que su carrera profesional ha sido muy gratificante, aunque desde hace 10 años padece diabetes y hace tres semanas surgieron sus problemas para caminar por la neuropatía diabética.

“Mi carrera ha sido muy hermosa porque estuve en la Ciudad de México, trabajé en cine, teatro, televisión; estuve en Monterrey, Guadalajara, en Las Vegas, bendito Dios ha sido muy linda hasta que llegó esta cosa, ahorita me acaban de hacer análisis y electrocardiograma y tengo cita el viernes para ver los resultados… yo siempre he sido megaactivo y ahora me tienen muy quieto”, expresó Pérez Gutiérrez.

Si usted desea acudir a la obra de teatro ‘Presagios’ y ayudar a Joel Pérez Gutiérrez a recaudar fondos para su salud, puede adquirir los boletos directamente con el actor.

Los boletos tienen un costo de 100 pesos para el público en general, y el pago se deberá realizar en el número de cuenta Scotiabank 5579 2091 3655 8928; para confirmar la transferencia deberá marcar al número de teléfono (656) 149-0053 con Joel Pérez Gutiérrez, se indicó.

Para ayudar

• La obra será el jueves 22 a las 8:00 pm

• El costo del boleto es 100 pesos

• El pago se deberá realizar en la cuenta Scotiabank 5579 2091 3655 8928

• Para confirmar la transferencia deberá marcar al número de teléfono (656) 149-0053 con Joel Pérez Gutiérrez