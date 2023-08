Presentan sus proyectos en congreso internacional

Ciudad Juárez.- Dirigidos por una investigadora del Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), un grupo de 29 estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), tanto de pregrado como de maestría y doctorado, en áreas biomédicas, acudirán a un congreso internacional en el que presentarán proyectos que han desarrollado y que están en proceso de ser patentados, con los cuales buscan detectar desde etapas muy tempranas enfermedades como la diabetes y la insuficiencia renal.

María de la Luz Mota González, investigadora por México Conacyt, está comisionada en la UACJ desde 2014 con un proyecto del cual derivan la mayoría de los que se presentarán este 2023 en dicho evento, según indicó.

Se trata del Congreso Internacional número 31 de Materiales, en el cual participan 46 países y se considera el segundo más importante a nivel internacional en este tipo de temas, del cual es sede México en Cancún, Quintana Roo, del 13 al 19 de agosto, dio a conocer la investigadora.

Los estudiantes que acudirán son de las carreras de Ingeniería Biomédica y de Química, maestría de Ingeniería Eléctrica, maestría en Materiales, doctorado en Tecnología y posdoctorado en temas ambientales, indicó.

“Los estudiantes desde segundo semestre, empiezan con proyectos importantes que llevan terminados con los avances necesarios para presentar en el congreso, hay alumnos de sexto semestre, de octavo, hay egresados, hay de maestría y de doctorado, todos los grados académicos van a participar”, mencionó.

Explicó que el congreso consta del diseño, la síntesis y la aplicación de materiales que funcionarán como capas semiconductoras, dispositivos, en materias ecológicas para remover contaminantes, entre otros.

La investigadora consideró necesario que los estudiantes, incluso desde nivel secundaria y bachillerato, se enteren de que aquí en Juárez se realizan este tipo de investigaciones en instalaciones de alto nivel como el Laboratorio de Materiales de la UACJ, ubicado en la avenida Henry Dunant, para que, desde antes de ingresar a la universidad puedan acudir a iniciar sus proyectos, lo cual fortalecerá su currículum cuando egresen.

Como ejemplo mencionó el caso de Daniela, quien cursa el segundo semestre de Química y desde que estaba en el Colegio de Bachilleres, ya tenía un proyecto en ese laboratorio, por lo que esta es la segunda ocasión en la que asistirá al congreso.

“Conacyt empezó a solicitar que estudiantes jóvenes, por parte de nosotros, empecemos a difundir el interés por la ciencia en los más pequeños”, mencionó.

Un equipo de tres estudiantes: María Fernanda, Daniela y Abril, de séptimo semestre de Ingeniería Biomédica, está construyendo un biosensor que puede controlar el monitoreo de glucosa y de urea.

“Por un lado la glucosa, sabemos que controla la diabetes y la urea es muy interesante atenderla porque no está en el primer cuadro de atención de urgencias; si tú llegas a servicio médico por urgencias, te checan la presión, la glucosa, pero no hay algo que te detecte ahí de momento que tengas un padecimiento renal y que éste no tiene síntomas y que cuando ya se identifica, está en un nivel muy avanzado y con deterioro total”, expuso.