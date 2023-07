Presentan resultados de intervención en secundarias

Ciudad Juárez.- Autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) y representantes de la Fundación Grupo Imperial, sostuvieron una reunión en la que revisaron los resultados del proyecto “Formando Ciudadanos”, durante el ciclo escolar 2022-2023 en planteles de Educación Básica de Ciudad Juárez.

El informe da cuenta de lo realizado en el período escolar que recién termina, y en el cual se tuvieron actividades lúdicas formativas, culturales y deportivas con estudiantes, docentes y padres de familia.

Destaca la impartición de 768 sesiones sobre desarrollo en habilidades para la vida, deporte y cultura, con un total de seis escuelas secundarias intervenidas y mil 213 personas beneficiadas.

Los planteles en los que se trabajó fueron: la Secundaria Estatal No. 3061, con 161 estudiantes, la Secundaria Técnica No. 86 con 133, la Secundaria Federal No. 8 turno matutino con 186, la Secundaria Federal No. 13 con 143, la Secundaria Técnica No. 30 con 277, y la Secundaria Federal No. 8 turno vespertino, que cuenta con 104 alumnas y alumnos.

Además, se impartieron talleres de capacitación para 109 docentes, y para 100 madres y padres de familia.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Educación en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada, y por Silvia Apodaca, representante de la Fundación Grupo Imperial y coordinadora de este proyecto.

Fuentes Estrada reconoció el trabajo de la Fundación Grupo Imperial y el valioso aporte que brinda a las y los estudiantes, por lo que señaló la importancia de que en cada ciclo escolar se amplíe el programa para beneficio de más alumnos.

Por su parte, la coordinadora del proyecto detalló que se tuvieron talleres lúdicos formativos que enseñan habilidades para la vida y para ser un buen ciudadano, así como una actividad de arte urbano con representación en un mural de Ciudad Juárez, ya que se fomenta la pertenencia a esta ciudad y también su diversidad.

“Hay cambios muy positivos, los mismos estudiantes se empiezan a reconocer como personas valiosas que pueden proponer, identificar problemas y transformar mediante la participación ciudadana desde temprana edad”, expresó Silvia Apodaca.

La representante de Grupo Imperial destacó que la vinculación con la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte ha sido muy oportuna, pues han mostrado gran apertura y comunicación para la implementación del proyecto.

