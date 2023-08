Presentan libramiento sin uso de transportistas

La empresa Coconal presentó oficialmente el desarrollo del Libramiento Oriente. Héctor Valle, director de la empresa a cargo de la concesión de la vialidad que comunica a Juárez con el puente internacional Guadalupe-Tornillo, destacó la necesidad de trabajar de manera integral con autoridades y empresas de ambos lados de la frontera para impulsar la obra que permita el desfogue del tráfico de carga pesada.

“No es una autopista aislada, es un sistema integral que, lo más importante, es de todos y debemos buscar tener la movilidad porque al no entrar a la zona Juárez-El Paso, vamos a ayudarlos a tener menos accidentes, a la conservación de caminos, reducir la contaminación y generamos más para todos, el tema es cómo nos integramos”, planteó.

La millonaria inversión realizada para la creación de esta vialidad de cuota ha registrado un flujo mínimo, lo que para el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, representa un riesgo de mantener un flujo tan bajo de usuarios, ya que el flujo fue mínimo.

“Ahorita no han pasado ni cinco camiones desde el lunes que se abrió, es mínimo y obviamente no es factible que tengamos este personal y que pase un camión. Lo que yo no quiero es que (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) se desanime y diga ‘no vamos a tener personal’ y lo cierren, como lo cerraron en el 2017 porque no convenía”, advirtió el juez.

El evento fue realizado ayer bajo un fuerte dispositivo de vigilancia implementado por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, el cual no fue observado un día atrás.

Y la seguridad en la vialidad, donde siete personas han sido asesinadas –incluyendo un guardia de seguridad que prestaba el servicio a Coconal– fue el tema central en este evento, en el que también se expuso que los asesinatos ocurren en todo el país, no sólo en Chihuahua.

En opinión de Román Rivas, presidente de Index Chihuahua, existe una campaña de desprestigio contra el libramiento que han emprendido precisamente personas de esta región y están perjudicando el avance del proyecto por estar comentando constantemente el tema de inseguridad.

Dijo que es necesario que los transportistas sepan todos los esfuerzos que se están haciendo en materia de seguridad para que vean que es una ruta segura.

“Tenemos una red carretera en Chihuahua de más de 800 kilómetros, aquí no se secuestran tráilers, no se secuestran mercancías como sucede en otros estados, ¿cómo es posible que en el punto final estén ocurrieron este tipo de cuestiones?”, planteó en entrevista.

“Sabemos lo que el Valle representa y que hay grupos delictivos ahí, pero no debemos nomás promocionar lo malo, tenemos que promocionar lo bueno porque ésta es la ruta más corta para quienes vienen del sur del estado y buscan llegar a Estados Unidos, y nos costó mucho gestionar los recursos para ponerlos en ambos lados del puente”, agregó.

El juez del Condado de El Paso expuso que el Libramiento Oriente representa una gran inversión para ambos lados del bordo y con él se resuelven muchos problemas que afectan a la frontera como el medio ambiente, al no permanecer por horas los camiones en los puentes internacionales de Juárez.

Sin embargo, el flujo actual de unidades que están utilizando esta nueva vialidad no tiene los cruces que debe tener y eso pone en riesgo la continuidad del proyecto, que para diciembre contempla la instalación de una plaza comercial con estación de servicio, sanitarios y regaderas para los conductores de carga pesada.

Dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) está lista para recibir los camiones, pero no han cruzado.

“Les pedimos mover el tráfico para acá, nosotros del otro lado estamos haciendo el esfuerzo para tener la infraestructura, tenemos personas que quieren ser inversionistas y en la medida en que haya movilidad hay menos inseguridad”, aseguró.

Destacó que ésta es la mejor opción para quienes llevan las mercancías a Dallas, Houston, San Antonio y Florida, ya que es el cruce ideal.

Isela Molina, presidenta de Canacintra Juárez, planteó que están en pláticas con las autoridades federales y algo importante es garantizar la seguridad, no solamente de las mercancías sino de las personas.

“Este libramiento y la conexión con el puente internacional nos beneficia a ambos lados de la frontera, agiliza al comercio exterior y desahoga los otros puentes internacionales, por lo que es el Gobierno federal el que debe resguardar la carretera”, planteó.

Gladys González, directora de membresías de El Paso Chamber, dijo que representan más de mil negocios en la frontera, Torreón y Dallas, por lo que este libramiento y el puerto fronterizo son muy importantes para traer otras oportunidades para sus agremiados, no sólo en transportación sino logística, manufactura, por lo que es importante tener avenidas eficientes y eficaces.

Refirió que para todos la seguridad es importante y dijo que esta vialidad se encuentra vigilada, y el hecho de que no tenga accesos de salida y entrada la hace más confiable, por lo que consideró viable hacerle promoción en México y Estados Unidos.

El responsable de CBP en El Paso, Texas dijo que ellos esperan que este proyecto sea un éxito y están dispuestos a hacer lo posible para que así sea.

Los únicos que guardaron silencio fueron el coronel Sergio Flores Vega, de la comandancia del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado; César Ricardo Hernández Cardoso como administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, y un representante de la Guardia Nacional, quienes declinaron explicar las acciones para prevenir hechos violentos no sólo en libramiento, sino en todo el Valle.

