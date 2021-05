Presentan hoy solicitud de amparo contra donaciones de El Chamizal

Ciudad Juárez— Ciudadanos y organizaciones civiles que integran el Frente en Defensa de El Chamizal presentarán este viernes ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) una solicitud de amparo para que se reviertan los comodatos de terrenos de ese parque que se han hecho en los últimos 40 años.

Mientras el abogado Luis Benítez Villarreal y algunos miembros del grupo entregan la documentación requerida para pedir la intervención del PJF, otros integrantes estarán manifestándose en la calle, frente al edificio que alberga a este poder de la nación, por la avenida Tecnológico.

Asimismo, a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp están invitando a los juarenses a unirse a esta manifestación, que se tiene programada a la 1:00 de la tarde de hoy, y con la que buscan llamar la atención de los jueces para que tomen en cuenta los argumentos que presentan.

El amparo se sustenta en la inconformidad que tiene la gente por el mal uso que se ha dado a terrenos que fueron donados o que les cambiaron el objetivo que se tenía con ellos, dañando el patrimonio de la ciudad y los juarenses, dijo el abogado Luis Benítez Villarreal, quien se encargó de elaborar la solicitud de protección de la justicia federal.

Comentó que con el amparo se promueve que se reviertan todos los terrenos entregados en comodato en las últimas cuatro décadas; se trata no sólo de los de El Chamizal, sino también otros espacios como los del Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) y el del Exhipódromo.

El abogado dijo que en la solicitud de amparo anexan los documentos y los escritos de ciudadanos que están contra la entrega de terrenos de uso común a fines privados, afectando el patrimonio municipal y no respetando acuerdos con otros órdenes de Gobierno.

Uno de esos escritos es el presentado por el dirigente de la asociación ambientalista Árboles en Resistencia, Daniel Delgadillo Díaz, quien indica que “el día 8 de abril del 2021 me presenté en la sesión ordinaria de cabildo 109 del Ayuntamiento de Juárez”.

“Mi presencia fue con el fin de enterarme de la decisión de los regidores acerca del punto número 10 de la sesión, donde se acordaría o se desecharía el acuerdo de donar en comodato poco más de 7 hectáreas del parque público El Chamizal a un grupo de empresarios para que en dicho lugar construyan un centro de convenciones”, expresa el ecologista.

“Como ciudadano conozco el convenio donde el Gobierno federal cede al Municipio El Chamizal bajo ciertas condiciones; pedí mi participación en dicho acuerdo para advertir a los regidores sobre los riesgos de aprobar la donación de un predio que no pertenece al Municipio y sobre la violación de un convenio que establece que al parque se debe dar un uso ecológico y no debe cambiar su uso ni parcial ni totalmente y que cualquier decisión sobre el parque debe ser consultada al Consejo Administrador, cosa que no sucedió”, agrega.

Delgadillo Díaz dice en el escrito que se anexa a la solicitud de amparo, que sus observaciones no fueron escuchadas y decidieron aprobar la donación por unanimidad.

De acuerdo con el decreto con el cual el Gobierno federal donó El Chamizal al Gobierno Municipal y que se emitió el 4 de mayo de 1987, este espacio debe destinarse exclusivamente para parque.