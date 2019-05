Presentan examen, ahora a esperar los resultados

La presión terminó para miles de niñas, niños y adolescentes, que ayer presentaron el examen de admisión para ingresar a secundaria y al Colegio de Bachilleres. Ahora padres e hijos esperan los resultados que se darán a conocer el próximo mes de junio.

Acompañados de sus madres o padres, los aspirantes llegaron a las instituciones educativas poco antes de las 7:00 de la mañana y fueron recibidos por quienes serán sus maestros en los próximos tres años.

Luego de tres horas, los menores salieron a reunirse con sus familiares, que en su mayoría esperaron afuera de las escuelas elegidas.

Durante la jornada de aplicación del examen, 77 escuelas públicas estatales, federales y telesecundarias de la localidad, abrieron sus puertas para recibir a las niñas y niños que están por culminar el sexto grado.

Ayer la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) en la Zona Norte reportó un saldo blanco durante la realización del examen de admisión para secundaria y destacó que aquellos estudiantes que por alguna circunstancia, ajena a su voluntad, no presentaron la prueba, podrán hacerlo el 24 de mayo en la Secundaria Federal número 1.

También la Coordinadora del Colegio de Bachilleres en la Zona Norte reportó una asistencia favorable durante las horas que duró el examen.

El Colegio de Bachilleres aceptará en los diferentes planteles a siete mil 100 estudiantes que aprueben el examen. Los resultados estarán disponibles el viernes 7 de junio y las inscripciones se realizarán los días 3 y 4 de julio.

“Para los estudiantes que no obtuvieron un lugar, el Cobach ofrece el Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) para que continúen sus estudios”, dio a conocer Eduardo Limón Alonso, coordinador de los Bachilleres.





Ahorran para gastos

Y mientras esperaban a que sus hijos culminaran las pruebas afuera de los planteles, las madres de familia compartieron su preocupación por los gastos que implicarán la graduación y posterior inscripción de sus hijas e hijos en una nueva escuela.

“En mi casa mi esposo y yo somos empleados de maquila, la mitad de las utilidades se están ahorrando para pagar la escuela de nuestros hijos”, dijo Elvira, quien ya tiene un hijo estudiando en el Cobach Plantel 9.

Estimó que de ser admitido su hijo menor gastará unos 4 mil pesos en inscripción, libros, uniformes, calzado y útiles escolares.

Y desglosó: mil 400 pesos en inscripción, 600 pesos en libros, mil 400 pesos entre uniformes, el diario y deportivo, así como calzado; además de otros 600 pesos en mochila y el resto de útiles escolares.

Esta cantidad se duplicará porque tiene otro hijo cursando el segundo semestre.

“Aparte los camiones”, enumeró la residente del fraccionamiento Portales de San Pedro, al suroriente de la ciudad.

Para Marcela, quien radica en Valle de los Olivos junto a su esposo e hijos, el ahorro empezó desde semanas atrás.

“Ya no hay no pizzas, no hamburguesas”, dijo riendo.

Explicó que la economía familiar es precaria, pero la educación de sus hijos es prioritaria.

“De una manera u otra tenemos que hacerle para darles escuela. Ahorramos con tiempo porque sabemos que es más cara la preparatoria”, precisó.

“Lo importante ahorita es que queden en la escuela, no importa en qué turno, porque por este rumbo no hay más preparatorias públicas y difícilmente tendremos recursos para una escuela privada de no ser admitido mi hijo”, mencionó.

Ambas mujeres llegaron con sus respectivos hijos, antes de las 7 de la mañana, al plantel educativo ubicado en la calle Universidad Tecnológica para que presentaran el examen de admisión.





