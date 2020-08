Presentan ‘a medias’ plan de Megaparque El Chamizal

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El Chamizal debe mantenerse como parque y en lugar de levantar construcciones de cualquier tipo, deben aumentar las áreas verdes, conforme al acuerdo que tiene el Gobierno municipal con el federal, cuando éste lo cedió para esparcimiento de la población, señalaron representantes de organizaciones civiles que promueven el cuidado de este espacio.

Dirigentes de Árboles en Resistencia, Plantas de Ciudad Juárez y Poder Ciudadano consideraron que el Gobierno del Estado debe dar a conocer a todos los grupos de la comunidad juarense los cambios que pretende hacer en El Chamizal, en especial en el proyecto que llaman megaparque, ya que es un lugar de los habitantes de esta ciudad y como tal debe seguir.

El proyecto del llamado megaparque lo mantiene oculto el Gobierno estatal y lo poco que se sabe es que quieren crear una especie de lagos conectados entre sí, desde el espacio cercano al puente internacional Reforma, conocido como Lerdo, hasta cerca del bulevar Juan Pablo II, dijo el agrónomo Daniel Delgadillo Díaz, dirigente de la asociación ambientalista Árboles en Resistencia.

Comentó que recientemente lo convocó Abril Sánchez, arquitecta de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que trabaja en el proyecto, para darle a conocer alguna información sobre el plan, en especial de lo que harán en los espacios conocidos como “Los Hoyos”.

El proyecto contempla pistas para correr o andar en bicicleta, un teatro al aire libre y árboles a los lados de los corredores, pero no un área verde como debe ser El Chamizal, dijo Delgadillo.

“Lo demás que pretende hacer el Gobierno del Estado no se sabe, ignoramos lo que se va a desarrollar, pero de antemano saben que nos oponemos a que se construya en este parque un centro de convenciones, no porque estemos contra esto, pero si a que lo hagan en el parque, porque además el convenio del Gobierno federal con el municipio no lo permite”, explicó.

El miércoles el Gobierno del Estado dio a conocer en un comunicado que la delegación regional de Desarrollo Urbano y Ecología en la Zona Norte (Sedue) presentó en reunión virtual los avances del proyecto del megaparque El Chamizal a regidores y representantes de diferentes ligas de deportistas.

Se informó que la exposición fue por el delegado regional de la Sedue, Salvador Barragán, y Abril Sánchez, quien apoya en la realización de este proyecto, y entre los regidores participantes estuvieron Rosario Valadez, Luz Elena Esquivel y Enrique Torres Valadez.

Sobre ello, Daniel Delgadillo dijo que los regidores y los presidentes de las ligas deportivas que están apoderadas del parque no representan a la sociedad, son parte de ella, pero tienen sus intereses en la zona.

Coincidió con David Flores Raygoza, de la asociación Plantas de Ciudad Juárez, y José Luis Olivas, de Poder Ciudadano, en que los regidores que recibieron la plática son quienes apoyan al Gobierno estatal por intereses personales, aunque dos de ellos no sean panistas.

Hasta ahora los grupos de juarenses que promueven que El Chamizal no sea modificado como parque y en su lugar aumenten las áreas verdes, han presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de amparos ante la justicia federal.

Aparte, la asociación Poder Ciudadano está reuniendo firmas a través de la plataforma digital Change.org para respaldar la petición al Congreso de la Unión y al presidente de la república, de que El Chamizal sea clasificado como parque nacional. De la meta de 35 mil firmas ya llevan 25 mil 382.

Además de esto, se han reunido más de 500 firmas de juarenses con el propósito de solicitar ante un juez de Distrito un amparo colectivo contra cualquier acto de privatización o concesión del citado parque, dijo José Luis Olivas, dirigente de Poder Ciudadano.

Olivas dijo que han promovido amparos contra cualquier cambio en El Chamizal y esperan pronto tener la respuesta a estas solicitudes hechas ante el Poder Judicial de la Federación, pues permitir que el Estado cambie este parque es autorizar un despojo en perjuicio de los juarenses.

“Todos sabemos que este parque es el principal pulmón de la ciudad, además del sitio preferido de reunión de las familias juarenses en distintas fechas y por varios motivos, no debemos permitir que se cambie un lugar de árboles y otras plantas, a uno donde prevalezca el concreto”, dijo David Flores Raygoza, de la asociación Plantas de Ciudad Juárez.

Daniel Delgadillo, de Árboles en Resistencia, manifestó que desde fines del 2019 el secretario de Desarrollo Urbano del Estado, Luis Felipe Siqueiros Falomir, presentó un proyecto en el que se planeaba desarrollar un parque temático en El Chamizal, con monumentos en honor a grandes personajes de todo el mundo, pero con unos cuantos árboles a los lados de las planchas de cemento, además de concesionarlo.

El activista dijo que el Gobierno estatal se mantiene igual en este proyecto, ya que no se conocen detalles de este, pero siguen hablando de una inversión de 500 millones de pesos durante este año.

Sin embargo, señaló, al cambiarlo de área verde se viola el acuerdo que hay entre el Gobierno federal y el Municipio, cuando este lo recibió en 1987.

El año pasado el gobernador dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció 2 mil 500 millones de pesos para hacer el proyecto que quisiera y escogió el megaparque El Chamizal, porque ya tenía pagados 4 mil 100 millones del proyecto ejecutivo, pero sería de sólo 10 kilómetros hasta la presidencia municipal, explicó.

Delgadillo Díaz afirmó que el Gobierno federal puede revertir la donación de El Chamizal y quitárselo al Gobierno municipal, si el parque sufre modificaciones o si se le da un uso diferente en forma parcial o total, ya que debe destinarse exclusivamente para ese fin, de acuerdo al decreto de donación que se emitió el 4 de mayo de 1987 y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de ese año.