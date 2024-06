Presentan a los nuevos profesionistas de la UACJ

Ciudad Juárez.- En la más reciente ceremonia de graduación, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) presentó a la nueva generación de egresados en el área de la salud.

Formados en las aulas del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) y de la División Multidisciplinaria en Ciudad Universitaria (DMCU), 301 universitarios celebraron al lado de sus seres queridos el fin de su etapa académica, y de parte de las autoridades de esta casa de estudios recibieron el reconocimiento que ahora los distingue como licenciados.

En total fueron 138 Cirujanos Dentistas, 44 Enfermeros, y 94 Médicos Cirujanos los que concluyeron sus estudios de los programas educativos del ICB. Por parte de Ciudad Universitaria 25 universitarios celebraron el fin de sus estudios en Enfermería.

Así, la máxima casa de estudios afirmó “que entrega una generación más de profesionistas a la sociedad mexicana”.

En su mensaje de felicitación, el rector de esta institución formativa, Juan Ignacio Camargo Nassar, dijo que estos actos de rendición de cuentas son significativos porque así la universidad aporta positivamente a la ciudadanía, entregando profesionistas preparados y que se formaron en programas educativos de calidad reconocidos nacionalmente.

“Quiero agradecerles la confianza de estar en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. No olviden sus orígenes, pongan siempre sus conocimientos en favor de las mejores causas, y siempre tengan presente esto de hacer un lugar mejor para vivir en nuestra ciudad. No claudiquen en perseguir sus metas, en perseguir sus sueños, no desistan, sé que lo van a lograr, han egresado de una gran universidad”, expresó.

La nueva licenciada en Enfermería, Vanesa García Espinoza, fue la encargada de dirigir un mensaje de felicitación a los nuevos profesionistas en el área de salud de esta institución.

“Aún no acaba nuestra preparación. Como rama de la salud nos queda mucho por aprender, y tenemos una gran responsabilidad al tratar con la salud y enfermedad de la sociedad. Es nuestro momento, tenemos el conocimiento y el tiempo para demostrarle al mundo quiénes somos y lo que valemos. Les deseo mucha suerte y mucho éxito en lo que sigue”, externó.

Con esta ceremonia de graduación la UACJ mantiene su compromiso con la sociedad mexicana de formar y entregar a profesionistas no solamente expertos en el aspecto académico o profesional, sino también con sentido humano e interesados en aportar a la mejora de la comunidad.

