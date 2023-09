Presenta su renuncia coordinador de Directores

Ciudad Juárez.- En el segundo año de la administración municipal 2021-2024 de Cruz Pérez Cuéllar, el coordinador de Directores, Jorge Pérez Quezada, presentó su renuncia para atender sus negocios personales, se informó ayer en la rueda de prensa semanal del Municipio.

La baja entra en vigor a partir del 1 de octubre y el cargo ya no se repondrá, afirmó el alcalde.

“Le he presentado mi renuncia al señor presidente con carácter de irrevocable, la realidad de las cosas es que afortunadamente me está yendo muy bien en mis negocios fuera de la Presidencia y esto está haciendo que descuide el trabajo que tan dignamente el presidente me encargó”, manifestó.

Añadió que tiene una empresa inmobiliaria y una pequeña huerta nogalera que le requieren mucho trabajo.

‘Jamás vi a un director que no le eche ganas’

Manifestó sentirse orgulloso de trabajar en la administración, “les agradezco mucho a todo mundo, a todos los directores, también creo que desempeñan el trabajo con excelencia; jamás vi a un director que no le eche ganas, que no esté apasionado, que no siga la agenda del presidente, que ustedes saben que es 7/24”.

Pérez Quezada indicó que ésta fue una decisión difícil, y el presidente municipal le ofreció su apoyo incondicional y seguir en el puesto.

“Pero no sería justo que no le dedique a la administración pública el esfuerzo y el trabajo que le dedica por ejemplo el presidente”, manifestó.

Toma decisión por sorpresa al alcalde

El alcalde aseguró que esta decisión lo tomó por sorpresa, “yo respeto mucho, porque ha dado todas sus razones Jorge, las entiendo plenamente y la verdad es que me puede mucho, ha sido un colaborador excepcional”.

Añadió que no habrá sustitución del puesto porque se requiere conocimiento de toda la administración y del equipo.

“La verdad es que se me hace muy difícil en este momento, en la etapa final de la administración, creo que no le haríamos un bien ni al equipo, a los directores ni a la persona”, expuso Pérez Cuéllar. (Araly Castañón)

