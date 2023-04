Presenta el PAN cambios en mesa directiva local

Ciudad Juárez.- A seis meses de haber tomado protesta, la presidenta municipal de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras Herrera, presentó los primeros cambios en la mesa directiva de ese partido.

El próximo martes, en sesión ordinaria de comité, se presentará la renuncia del actual secretario general del PAN, Isaí Arambula, para luego votar la propuesta de Marco Cedillo Hernández como nuevo titular de esa área, adelantó la dirigente.

“Él (Isaí Arambula) por su situación personal no tenía tiempo para atender lo que es la Secretaria General, tanto en la operatividad como en la toma de decisiones. Sí era constante el hecho de que tuviera inconvenientes para poder apoyarnos”, explicó Contreras Herrera.

“Él me marcó para decirme que está viendo el modo de manejar su renuncia y dejar el cargo por no tener el tiempo que se requiere en el partido. En el comité están conscientes de que era un cambio necesario. Ninguno estuvo en contra, todos están conscientes de que no tiene el tiempo necesario”, aseguró.

El próximo martes, en sesión ordinaria de comité, los 21 miembros de la mesa directiva del PAN votarán la propuesta única que será presentada por la dirigencia local y que tendrá que conseguir la aprobación de la mitad más uno para lograr el nuevo nombramiento.

“La nueva propuesta tiene que reunir varias cualidades: trayectoria, disponibilidad, experiencia y lealtad a la institución”, detalló la dirigente.

Cedillo Hernández, fue director de desarrollo urbano municipal en dos ocasiones, primero de 1999 al 2000 y luego del 2002 al 2004; además ha sido asesor de regidores panistas desde 2016 a la fecha.