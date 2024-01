Preparan primera campaña de reciclaje

Ciudad Juárez.- El club de lectura Petauro Lector iniciará con la primera campaña de reúso de materiales el próximo 14 de enero.

Susana Torres, integrante del grupo, dijo que se recibirán libros, papel, ropa, zapatos, aparatos eléctricos y artículos de casa. Algunos de ellos serán canalizados para el reciclaje.

Podrá llevar cuadernos, enciclopedias, revistas, hojas de máquina sin carpetas, broches ni protectores plásticos, y debe asegurarse que no contengan hongos o contaminantes. Los artículos pueden ser nuevos o muy usados.

“No es una campaña de disposición de residuos, ni de reciclaje, porque varía de acuerdo a los productos, porque lo de casa sí se aceptan descompuestos porque la idea es arreglarlos, pero la ropa no se vale llevar ropa viejita”, dijo Torres

Informó que con los artículos del hogar lo que se busca es reutilizarlos, para luego enviarlos a una empresa que los repara y entregar en diversas colonias de la ciudad a comedores infantiles, estancias y albergues.

Dijo que será por medio de la empresa de reciclado El Águila que se reunirán todos los objetos de casa, también para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad a quienes brindan empleos. Por algunos de los artículos se les pide una cooperación para continuar sustentando el proyecto.

Del acopio de ropa, zapatos y de útiles escolares será con el apoyo del club Sertoma Juárez, que también entrega las donaciones en zonas vulnerables.

“Nunca especificamos metas, pero afortunadamente siempre han sido más cinco toneladas de papel, hemos recuperado más de cinco metros cúbicos de ropa, más de cinco metros cúbicos de materiales, por eso no tenemos una meta, porque a final de cuentas es una labor de voluntariado, y como no necesitamos un mínimo porque no tenemos recuperación no la establecemos”, mencionó.

La actividad surgió por parte del club de lectura, luego de estar en una sesión en donde leyeron el libro “¿Y yo qué puedo hacer?”.

Los eventos se realizan a beneficio de la comunidad, con la idea de que también otras comunidades lo puedan hacer, añadió Torres.

La campaña se llevará a cabo el próximo 14 de enero en el parque público Kanílaka nawá, esquina con Paseo del Real y Hacienda San Miguel, en la zona Valle del Sol, de 12:30 del mediodía a 1:30 de la tarde.