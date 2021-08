Preparan preescolares de Praxedis para volver a las aulas

Ciudad Juárez— Los municipios del Valle de Juárez comenzaron a prepararse para el regreso a clases presenciales, estipulado en el calendario oficial del ciclo escolar 2021-2022 para el 30 de agosto, por medio de un sistema escalonado, de acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Educación y Deporte.

Los preescolares Praxedis G. Guerrero y Juan Bautista de la Salle, que son los únicos que ofrecen el nivel educativo en el municipio de Praxedis, informaron a sus estudiantes que volverán a las aulas un par de días a la semana para evitar aglomeraciones.

El sistema escalonado consistirá en la asistencia de los alumnos a partir de la primera letra de su apellido: los lunes y miércoles irán los de la letra “A” a la “M” y los martes y jueves los de la “N” a la “Z”; asimismo, los viernes serán para atender a quienes tengan atraso académico, explicó personal educativo de los planteles.

Además, por medio de la página oficial de Facebook del Municipio, el jardín de niños Praxedis informó que aún continúa su proceso de inscripciones abiertas y dio a conocer los requisitos para realizar el trámite a partir del primer día de clases, el cual arrancará de manera presencial.

También señalaron cuál será el uniforme que usarán los estudiantes, el cual no generará un costo extra a los padres de familia porque durante el ciclo escolar a distancia no fue necesario que adquirieran la indumentaria y quienes están por ingresar no contaban con uno.

Ayer el personal educativo de ambos preescolares recibió asesorías virtuales sobre las acciones a seguir durante el regreso de los estudiantes a las aulas, se trató de los diez pasos señalados por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, durante una conferencia el pasado jueves por la mañana.

Entre las principales medidas sanitarias que serán adoptadas se encuentra la verificación del uso correcto de cubrebocas, el lavado de manos y aplicación de gel antibacterial, además de filtros sanitarios que deberán comenzar desde la casa de cada uno de los estudiantes, seguido de la toma de temperatura al ingreso del plantel y el aula.

