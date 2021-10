Preparan Misa Binacional 2021

Ciudad Juárez— En honor de los migrantes que han muerto al intentar cruzar la frontera, y para denunciar la violencia que se ejerce tanto en México como en Estados Unidos, el próximo domingo 6 de noviembre se llevará a cabo la Misa Binacional 2021, en El Punto, informó el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

El año pasado, la ceremonia binacional fue suspendida, debido a la pandemia por Covid-19, y este año no se podrá realizar en el río Bravo, debido a que se les informó que las aguas tienen químicos y es peligroso, por lo que se llevará a cabo en el sitio en donde el papa Francisco celebró una misa para los migrantes, en febrero de 2016.

“Estamos en los preparativos, nos dijeron que el río Bravo es peligroso, el año pasado no la hicimos y sería muy tremendo que este año no la hiciéramos. No queremos dejarla pasar, porque todo lo que está pasando tanto en Estados Unidos como con nosotros. En Estados Unidos están las redadas, las violaciones a sus derechos humanos, el que entren por una frontera y los expulsen por otra. Y México no se queda atrás, con los muros del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Municipal, del Ejército o la Federal”, externó.

Este año será el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, quien presida la misa, en la que cada año participan también los obispos de El Paso y Nuevo México.

“Nos escandalizamos porque en Estados Unidos los agentes van en caballos, con látigos; aquí no hay caballos, pero sí hay armas, sí hay golpes, sí hay patadas. Y si lo vemos ya en Chihuahua, también hay secuestros, desaparecidos y todos a los que han encontrado en condiciones pésimas. En ese aspecto, queremos que el día de la misa se proclame, pero también se denuncie toda esta violencia que se está viviendo contra los migrantes”, destacó.

El sacerdote, recordó además el mensaje del Papa Francisco, quien pidió a los gobiernos no enviar a los migrantes a tierras de violencia y pobreza.

Durante los tres años de éxodo hacia Estados Unidos, Ciudad Juárez ha recibido a miles de personas de distintas partes del mundo, quienes vienen huyendo de la pobreza, violencia, sus gobiernos o por desastres naturales.

Actualmente, según cifras del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM), se encuentran en Juárez cerca de 2 mil 200 migrantes, principalmente de origen mexicano, quienes esperan una oportunidad del gobierno de Joe Biden para solicitar el asilo en Estados Unidos.