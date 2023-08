Preparan audiencia contra tres exservidores públicos del Cereso

A un año del llamado “Jueves Negro”, cuando el pasado 11 de agosto del 2022 la violencia paralizó a la ciudad, la Fiscalía General de Estado (FGE) dio a conocer que el próximo 29 de agosto acusará a tres exservidores públicos del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3.

Sin revelar identidades o los cargos que tenían entonces los próximos acusados, la FGE se reservó los delitos que se imputarán a las tres personas en la audiencia inicial, programada para el próximo 29 de agosto a las 12:00 horas, informó Gabriela Cota, vocera de la dependencia.

Por estos hechos, cinco oficiales de seguridad y custodia permanecen en la cárcel en espera de la audiencia intermedia, luego de ser vinculados a proceso por los delitos de homicidio en agravio de Kevin Alan C. A. y Raúl Abraham S. O., y por homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Noé R. F., Salvador C. S., Francisco Daniel R. A. y Noé H. C.

Ambos delitos están previstos y sancionados en los artículos 123, 124, 127 en relación con el 136 fracción II, inciso d, en correlación con los artículos 17 fracción I, 18 fracción I y 21 fracción III, así como 261 y 265 del Código Penal del Estado.

La FGE informó ayer que las investigaciones ministeriales han arrojado que, de momento, son ocho los empleados estatales que presuntamente intervinieron de forma activa en lo ocurrido dentro del Cereso, entre las 12:30 y las 13:20 horas, cuando un grupo de internos pertenecientes al grupo criminal Mexicles, de manera conjunta con personas externas, privó de la vida a las víctimas antes mencionadas.

Según versiones oficiales, ese día el extinto líder de Los Mexicles, Ernesto Piñón de la Cruz, buscaba someter a sus órdenes a las personas privadas de su libertad del módulo 2 y jugaban un partido de futbol contra ellos, en la cancha que “El Neto” había mando a construir en el penal y, con apoyo de los celadores, dispararon contra sus objetivos.

Por declaraciones rendidas ante un juez de Control, “Mexicles” formaron parte de lo ocurrido dentro del penal.

Uno de ellos, que desde los 16 años pertenece a este grupo delictivo, dijo que él estaba en el Módulo 15 del área 4, y tenía el rango de soldado.

“En agosto del 2022, a mediodía, habíamos tenido un partido de futbol con los del área 2 y en el juego estaba un güey sentado, no sé cómo se llame y fue el que lo molestó, porque ya nos había tirado varios carnales, y se dieron a toda madre ahí en su área y en esa ocasión nosotros éramos como 12 carnales”, narró en audiencia uno de los evadidos del primero de enero del 2023, atribuido también al “Neto”.

“Estábamos Damaso, Nexo, El Flaco, Sicario, Diego Aranda, Motocho, Flaco Fune, y otros que no recuerdo su nombre ni apodo, todos carnales de la misma área, y les pedimos a los guardias que nos los entregaran, que nosotros agarraríamos muleta para tumbarlos. La neta no teníamos armas largas como tuvimos cuando nos escapamos (en enero), sólo teníamos dos o tres pistolas para enfrentarnos con dos cuetes que aseguró la Ministerial”, agregó.

En esa ocasión hubo varios lesionados, continuó, esa vez “un carnal dio la orden con los carnales de afuera que hicieran un desmadre por las calles para distraer al Gobierno y que no entraran al Cereso, eso fue por lo que pasó el ‘Jueves Negro’”.

Los hechos

Según la FGE, a las 16:01 horas se reportó un ataque con arma de fuego en la colonia Reforma en contra de una tienda de autoservicio, ubicada en el cruce del bulevar Óscar Flores Sánchez y Juan Escutia, en el que resultaron lesionadas tres personas, entre ellos el adolescente C.O.Z.M., de 13 años de edad, quien falleció posteriormente en el Hospital General.

A las 16:30 horas se reportó un incendio, al parecer intencional, dentro de una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de las calles Hiedra y Cártamo en Infonavit Juárez Nuevo. En el interior se localizaron a dos mujeres sin vida, identificadas como María del refugio G. R., de 54 años, y a Sayra Janeth S. C., de 18 años.

En ambos casos la causa de muerte de las víctimas no fue por arma de fuego, sino por inhalación de monóxido de carbono, ya que presuntamente las puertas de emergencia estaban cerradas.

Por estas muertes se giró oficio a la Policía Ministerial para recabar entrevistas de posibles testigos y buscar cámaras de negocios y casas.

A las 18:00 horas fue reportada una persona sin vida, también por arma de fuego, en el cruce de los bulevares Óscar Flores Sánchez y Teófilo Borunda. El cuerpo estaba a bordo de una camioneta RAM de color negro. La víctima fue identificada como José Manuel B. R., de 54 años.

Al concluir el procesamiento de esa escena, en la Central de Autobuses se notifica el hallazgo de un vehículo Ford Fusion 2010 que, de acuerdo con el radio operador, estuvo involucrado en los hechos y en su interior fueron asegurados cargadores, cartuchos útiles, armas largas y chalecos tácticos.

En seguimiento a las indagatorias se solicitaron cámaras de video de los establecimientos comerciales aledaños, precisó la portavoz.

A las 19:48 horas fueron reportadas acribilladas cuatro personas en el estacionamiento comercial ubicado en el cruce de la avenida Ejército Nacional y Rancho Mesteñas, de la colonia Partido Iglesias.

Se trataba de Alan Izaskun. G. E., Armando G. A., Lino Andrés F. G. y Manuel Alejandro A., todos empleados de una empresa radiodifusora y quienes se encontraban realizando un control remoto del exterior de un negocio de alimentos.

Dentro de la pizzería se encontraban cuatro personas lesionadas, mismas que fueron trasladas a recibir atención médica.

Los investigadores solicitaron diversas órdenes de cateo y acceso a las cámaras aledañas al lugar de los hechos.

La vocera dijo que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, así como peritos en criminalística, continúa con las investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos. Actualmente se trabaja en la individualización de presuntos responsables.