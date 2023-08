Preparados los docentes para iniciar clases sin libros

Ciudad Juárez.- Luego de la polémica con los libros de texto para educación básica en el país y la orden que impide su distribución a estudiantes en el estado, los maestros de esta frontera están preparados para impartir clases sin ellos al iniciar con el ciclo escolar la próxima semana.

“Los maestros están listos para dar clase sin los libros. Al final de cuentas los maestros estamos preparados, sabemos los contenidos programáticos”, adelantó Eduardo del Val, coordinador general de la Región Norte de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Apuntó que los docentes fronterizos ya conocen el contenido de los libros y programas académicos y el gremio se postuló de acuerdo con la distribución del material didáctico a los alumnos.

“Sí están apegados a un pensamiento crítico y una metodología crítica también. Al final de cuentas tenemos que identificar errores y en la impresión vienen errores ortográficos, incluso hasta puntualizaciones de fechas, no es exclusivo de estos libros de texto”, agregó el dirigente. “Nosotros sabemos el contenido, pero todas las personas que están hablando quizás no los conocen verdaderamente”, apuntó del Val y aseguró que “hay escuelas que estuvieron trabajando con los contenidos programáticos. Se me hace raro, al final de cuentas todos los gobiernos firman los acuerdos y no se pueden estar violentando los derechos a la educación gratuita”.

La polémica con los libros de texto para educación básica señala que hay errores en el diseño, sesgo ideológico y falta de procedimientos adecuados en su elaboración.

En tanto, Rosa Herlinda De La Cruz Barrón, profesora chihuahuense que aseguró que participó en la elaboración de parte de los libros de texto, sobre todo en literatura y español, considera que el trabajo de diseño del contenido cumple con los estándares actuales de educación.

“Las figuras educativas que participamos como diseñadores, evaluadores o innovadores pasamos por diferentes evaluaciones de conocimiento y dominio de Planes y Programas, hubo varios filtros, también pude percibir que gran parte de los docentes que participaron como innovadores eran inspectores, directivos, asesores técnico-pedagógicos y docentes frente a grupo. Dentro del equipo de evaluadores había especialistas y conocedores del campo formativo. En cuestión de diseño, definitivamente, destacaron los docentes con dominio de ese ámbito”, resaltó.

Sostuvo que siempre estuvo asesorada y atendida por un maestro responsable del campo formativo a nivel nacional, especialista por años en la elaboración de material educativo.